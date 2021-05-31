Айвазян: Не должно быть никаких сомнений в том, что МИД может согласиться с какой-либо идеей, противоречащей государственным интересам

«Я принял это решение с большим трудом, но когда я занял эту должность, для меня был один критерий: это министерство, которое является детищем независимости, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас с чувством стыда», - сегодня заявил подавший в отставку исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян во время прощальной встречи с коллективом в МИД.

Он подчеркнул, что его отставка была обусловлена именно этой причиной, «чтобы не могло быть никаких сомнений в том, что это министерство может сделать какой-либо шаг или согласиться с какими-либо идеями, инициативами, которые противоречат нашей государственности, нашим национальным и государственным интересам».

Подтвердив свое заявление в день вступления в должность о том, что дипломатия не потерпела поражения, подавший в отставку исполняющий обязанности министра повторил: «наша дипломатия не потерпела поражение».

«Многие не согласны со мной, но за это время все мы здесь и в посольствах доказали, что мы не только не побеждены, но и можем продвигать наши государственные и национальные интересы и отмечать красные линии. Сделано действительно очень многое, не хочу сейчас перечислять все и давать оценки, это дело будущее. Но я думаю, что все мы можем выйти на улицу с открытым лицом. Думаю, наши международные партнеры поняли, что Армения не побеждена, Арцах не побежден, армяне не побеждены. Наши враги тоже это поняли. И не менее важно, что в эти тревожные дни мы стали структурой, которая стала понятной нашему обществу, наш голос становился все более и более слышимым, нам стали больше доверять люди, чем когда-либо прежде».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел отметил, что его стиль работы всегда был коллегиальным, все решения принимались на основе профессиональной работы каждого и на основе совета.

Напомним, Ара Айвазян подал в отставку через несколько часов после внеочередного заседания Совета безопасности 27 мая, когда стало известно о предложении Пашиняна по урегулированию приграничной ситуации.

Исполняющий обязанности премьер-министра предложил вывод части вооруженных сил Армении и Азербайджана из приграничных районов и вместо них разместить вдоль границы международных наблюдателей, представляющих Россию или страны, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

52-летний Айвазян был назначен министром иностранных дел 18 ноября 2020 года. До этого он был послом Армении в Мексике и ряде европейских стран. Айвазян – второй министр иностранных дел, ушедший в отставку после осенней войны в Нагорном Карабахе.

С момента отставки Ара Айвазяна прошло четыре дня, но до сих пор неизвестно, принял ли Никол Пашинян его отставку.

Ранее сегодня в ходе брифинга в Национальном собрании руководитель правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, не знает в чем причина отставки Ара Айвазяна.

Она отметила, что «перед заседанием Совета безопасности премьер-министр проинформировал исполняющего обязанности министра иностранных дел о содержании заявления, в связи с чем министр, по крайней мере, не возражал».