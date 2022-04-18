В Карабахе не имеют информации об инциденте с нарушением армянской стороной режима прекращения огня, о котором сообщило Минобороны РФ

«Армянская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев», - такое заявление вчера распространило Минобороны России. В нем говорится, что погибших и раненых нет.

Что за инцидент произошел в Карабахе? На каком участке линии соприкосновения? Информационный штаб Нагорного Карабаха, другие официальные источники не распространяли никакой информации об этом.

«Меня это заявление тоже удивило, - сказал депутат парламента Нагорного Карабаха, член комиссии по обороне и безопасности Давид Ишханян. - В течение дня у меня была возможность встретиться с несколькими государственными чиновниками, членами правительства, чтобы понять, есть какая-то информация или нет. У них нет информации».

Политолог Тигран Григорян считает, что таким образом Россия пытается сохранять баланс. «Я предполагаю, что просто была очередная перестрелка на разных участках линии соприкосновения, и российская сторона, чтобы сбалансировать свои предыдущие заявления... напомню, что несколько дней назад они в очередной раз обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня, мы помним, что они обвиняли его и после событий в Парухе. Думаю, что это заявление было распространено для того, чтобы сбалансировать предыдущие заявления и сохранить имидж нейтральной стороны», - сказал он.

В пятницу азербайджанская сторона попыталась улучшить свои позиции на нейтральном участке межпозиционной территории в окрестностях населенного пункта Сейсулан Мардакертского района Нагорного Карабаха.

Вечером того же дня азербайджанская сторона в результате переговоров с российскими миротворцами вернулась на исходные позиции

По впечатлению политолога, за заявлениями в адрес Азербайджана всегда следует что-то подобное в адрес армянской стороны: «Подобное заявление было сделано в прошлом году, если не ошибаюсь, в сентябре, когда армянский сельчанин был убит азербайджанским снайпером. Было распространено заявление, адресованное азербайджанцам, после которого было распространено другое заявление, уже направленное армянской стороне. То есть, я думаю, что это у них принятая практика».

Еще до инцидента близ Сейсулана, около месяца назад азербайджанские вооруженные силы перешли линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района и продвинулись в направлении высоты Караглух. На территории Нагорного Карабаха объявлено военное положение.

Завтра в Москве ожидается встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. «Это будет не обычная встреча, - полагает карабахский депутат Давид Ишханян. - Очевидно, что это заранее запланированная встреча. С 8-9 апреля ее перенесли на 19 апреля. А до этого состоялась встреча [премьер-министра Армении и президента Азербайджана - ред.] в Брюсселе».

После сделанного на прошлой неделе премьер-министром Пашиняном заявления о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха в политической элите Нагорного Карабаха прошел ряд дискуссий, пять парламентских фракций Национального собрания Нагорного Карабаха выступили с заявлением, в котором потребовали от властей Армении отказаться от «губительной позиции».

Давид Ишханян подчеркивает, что введение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана – это четкая политическая линия, а если это не так, то пусть власти Армении об этом заявят. «Мы предложили и предлагаем Пашиняну встретиться с представителями политического поля Арцаха. Эти встречи не должны проходить только на уровне премьер-министра и президента. Чтобы не делались комментарии издалека, как будто мы неправильно поняли... Из Армении звучат заявления о том, что «наши коллеги в Арцахе неправильно поняли». Думаю, мы очень даже правильно поняли. И мы, помимо понимания, чувствуем, что происходит», - сказал карабахский депутат.

Армянские паломники в Дадиванке приняли участие в пасхальной литургии

Сегодня в Нагорном Карабахе нерабочий день - Мерелоц (День поминовения усопших). Вчера, после годичного перерыва, около 60 армянских паломников в сопровождении российских миротворцев совершили паломничество в Дадиванк, где приняли участие в пасхальной литургии. Армянский монастырь находится на территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

Во всех церквях Арцахской епархии ААЦ была отслужена литургия. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, а также бывшие президенты Нагорного Карабаха Бако Саакян и Аркадий Гукасян посетили монастырский комплекс Амарас. Согласно официальному сообщению, они помолились «о духовной и физической безопасности Арцаха и укреплении государственности».