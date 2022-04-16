Инфоштаб НК: Азербайджанская сторона полностью вернулась на позиции, занимаемые ею до пятничного инцидента

В сообщении, в частности, говорится: «Как мы уже сообщали ранее, 15 апреля, в окрестностях населенного пункта Сейсулан Мардакертского района ВС Азербайджана допустили нарушение на нейтральном участке межпозиционной территории линии соприкосновения.

В частности, противник частично продвинул вперед свои войска, пытаясь обеспечить улучшение позиций в нейтральной зоне. Вечером того же дня в результате переговоров, инициированных размещенным в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] российским миротворческим контингентом, азербайджанские войска согласились вернуться на исходные позиции.

Сообщаем, что в настоящий момент азербайджанская сторона полностью вернулась на позиции, занимаемые ею до вышеупомянутого инцидента. Оперативно-тактическая обстановка на остальных участках линии соприкосновения спокойная».