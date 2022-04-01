ЕС приветствует любые шаги Еревана и Баку по нормализации отношений - Тойво Клаар

Европейский союз, как и международное сообщество, приветствует любые шаги Еревана и Баку по нормализации отношений и подчеркивает важность всестороннего решения вопросов, связанных с конфликтом, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Тойво Клаар в интервью азербайджанскому информагентству APA подчеркнул, что переданное Азербайджаном Армении предложение из пяти пунктов по нормализации отношений важно, но и ответ Армении на предложение Азербайджана так же важен.

Спецпредставитель ЕС также отметил, что вопрос делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном за последний год был на повестке посреднических усилий ЕС и они прилагают усилия в этом направлении.

На днях при посредничестве Клаара в Брюсселе состоялась встреча между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Говоря об этой встрече, высокопоставленный европейский дипломат отметил, что встреча была направлена на продолжение и развитие совместных усилий по решению нерешенных проблем между двумя странами. По его словам, Григорян и Гаджиев рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся политической ситуации и безопасности в регионе и отношений между Арменией и Азербайджаном, а также обсудили вопросы подготовки очередной встречи лидеров двух стран.

Согласно официальному сообщению, армянский и азербайджанский чиновники договорились встретиться снова в ближайшие недели для продолжения обсуждения, но где и когда, не уточняется.

Спецпредставитель ЕС отметил, что его обсуждения с Ереваном и Баку позволяют лучше понять ситуацию на местах, а также лучше понять роль Брюсселя в этих процессах. По словам Клаара, его впечатления от этих встреч в основном положительные. Он выразил надежду, что усилия ЕС будут способствовать принятию компромиссных решений по всем нерешенным вопросам между двумя странами.

В интервью азербайджанскому информагентству Тойво Клаар также выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавними военными столкновениями на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что режим прекращения огня должен соблюдаться. В то же время в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что армянские вооруженные отряды находятся в Карабахе, что, по мнению Баку, противоречит пункту 4 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, европейский дипломат подчеркнул, что несмотря на то, что ЕС продолжает заниматься этим вопросом на самом высоком уровне, однако ЕС не является стороной, подписавшей это трехстороннее заявление и не полномочно отслеживать его реализацию.