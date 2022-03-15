Переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном должны проводиться без предусловий – Мирзоян

Переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном должны проводиться без предварительных условий, сегодня в беседе с «Арменпресс» заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, касаясь предложения Баку из пяти пунктов.

Он отметил, что указанные в предложении пункты не полностью отражают всю повестку существующих проблем.

«Что касается самих предложений, то обе страны, по существу, еще 8 декабря 1991 года, совместно подписав «Соглашение О создании Содружества Независимых Государств», уже обоюдно признали территориальную целостность и то, что не имеют территориальных претензий друг к другу», - сказал Мирзоян.

По его словам, для армянской стороны «принципиальным и основополагающим является четкое гарантирование прав и свободы армян Арцаха, а также окончательное уточнение статуса Нагорного Карабаха». Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что для армянской стороны нагорно-карабахский конфликт - не территориальный вопрос, а вопрос прав.

Касаясь предложений Баку о делимитации и демаркации границ, а также разблокировании транспортных коммуникаций в регионе, Мирзоян подтвердил, что договоренности, закрепленные в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, должны быть полноценно претворены в жизнь.

«Мы продолжаем быть последовательными в этом направлении. Как вы знаете, мы даже выступили с комплексными предложениями по претворению в жизнь этих договоренностей, к примеру, с зеркальным отводом войск и внедрением механизма международного мониторинга, которые, однако, азербайджанская сторона отвергла», - сказал глава МИД Армении.

На вопрос, в каком формате он видит возможные переговоры по мирному договору, Арарат Мирзоян напомнил, что МИД Армении обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору, основываясь на Уставе ООН, Международном пакте о политических и гражданских правах и Хельсинкском Заключительном акте.