В Брюсселе встретились секретарь Совбеза Армении и помощник президента Азербайджана

Об этом говорится в сообщении дипломатической службы ЕС.

В частности, согласно сообщению, речь шла о подготовке к намеченной на 6 апреля в Брюсселе встрече председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе «предметных переговоров» при посредничестве спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаара, включавших личную беседу Гаджиева и Григоряна, участники обсудили «политическую ситуацию и ситуацию в области безопасности по всему спектру вопросов между Арменией и Азербайджаном в контексте договоренностей, достигнутых в результате встречи Мишель-Пашинян-Алиев, состоявшейся в Брюсселе 14 декабря 2021 года».

Григорян и Гаджиев договорились встретиться снова в ближайшие недели для продолжения обсуждения, в частности, по вопросам, поднятым в ходе трехсторонней встречи 14 декабря.

«Армения и Азербайджан также обсудят вопросы, связанные с перспективами мирного соглашения между двумя странами», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что «Европейский союз по-прежнему привержен делу установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе».