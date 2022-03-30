Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе на следующей неделе

Глава Европейского совета Шарль Мишель на следующей неделе, 6 апреля, в Брюсселе примет лидеров Армении и Азербайджана, сообщил в Twitter пресс-секретарь Мишеля.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов на условиях анонимности сообщил Радио Азатутюн, что лидеры оценят процессы, произошедшие с момента их последней встречи, и обсудят дальнейшие пути достижения безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа на благо проживающих в регионе народов.

Отмечается, что в центре внимания будет вопрос коммуникаций.

Последний раз лидеры Армении и Азербайджана вели переговоры около месяца назад по инициативе и при участии главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона. Встреча прошла в формате видеоконференции. Согласно официальным сообщениям, стороны продолжили диалог о коммуникациях и гуманитарном сотрудничестве, начатый в декабре в Брюсселе. После этих переговоров азербайджанская сторона вернула еще 8 армянских пленных.

Позже премьер-министр Армении в парламенте заявил, что также достигнута договоренность о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.

Однако на прошлой неделе, когда Азербайджан вновь перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, а азербайджанские вооруженные силы, грубо нарушив режим прекращения огня, продвинулись на участке села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха, находящемся в зоне ответственности российских миротворцев, премьер-министр Армении на заседании правительства заявил, что Баку делает все, чтобы сделать невозможным проживание арцахских армян на их родине и довести до завершения политику этнических чисток».

«После ряда последних событий мы так и не поняли, хочет Азербайджан открытия региональных коммуникаций или нет. Если хочет, наши предложения остаются в сил, и мы готовы перейти к их реализации в любой момент», - сказал Никол Пашинян.