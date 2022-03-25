Глава МИД Армении и помощник госсекретаря США обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, в ходе которого стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Арарат Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате нарушения Азербайджаном линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и вторжения в карабахское село Парух.

Министр подчеркнул, что Азербайджан грубо нарушает обязательства, закрепленные в трехсторонних заявлениях, ставя под угрозу региональную стабильность и мир.

Мирзоян обратился также к действиям Азербайджана, нацеленным на мирное население с целью создания гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, оказанию психологического давления и преднамеренному воспрепятствованию нормальной работе жизненно важных инфраструктур.

Глава МИД Армении подчеркнул, что вышеуказанные действия являются ярким проявлением политики этнической чистки и антиармянской политики Азербайджана. В связи с этим министр подчеркнул необходимость адресной и четкой реакции со стороны международного сообщества, в том числе и США.

Обоюдно была отмечена необходимость шагов, направленных на деэскалацию ситуации.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел РА представил позицию армянской стороны относительно начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению.

Собеседники коснулись и процесса диалога между Арменией и Турцией.

В сообщении американской стороны говорится: «США глубоко обеспокоены нарушением поставок газа и передвижением войск Азербайджана».

«Армения и Азербайджан должны использовать прямые каналы связи для немедленной деэскалации ситуации», - говорится в сообщении, размещенном на странице Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США в Twitter.