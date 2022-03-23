Задействованы все дипломатические усилия для решения проблемы газоснабжения Карабаха - Мирзоян

Труба, во второй раз ставшая причиной перебоев с газоснабжением на всей территории Нагорного Карабаха, находится в зоне ответственности российских миротворцев, и для решения проблемы задействованы все дипломатические усилия, сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Авария или в данном случае уже непонятно, как это назвать… в любом случае, поврежденный или закрытый участок находится в зоне ответственности миротворцев. И наша первоочередная связь с российскими партнерами сохраняется, но есть связь и с остальным цивилизованным миром», - сказал Мирзоян.

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян поинтересовался у вице-премьера Мгера Григоряна, какие меры предусмотрело правительство для решения углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Григорян сообщил, что есть более 20 мероприятий, которые в любой момент могут быть запущены, но не уточнил, когда это будет сделано.

«В зависимости от того, как будут развиваться события, из списка этих мероприятий будут выбраны целевые мероприятия. Мы сделали все, чтобы 2021 год стал для бюджета Арцаха институциональным годом, чтобы все возможные мероприятия были реализованы правительством Арцаха», - ответил Григорян.

Война в Украине резко затруднила работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Мирзоян

Министр иностранных дел рассказал в этом контексте также о процессе начала переговоров по заключению мирного договора с Азербайджаном. Он сказал, что страны-сопредседатели Минской группы передали Баку ответные предложения Армении, ответа на них пока нет. Мирзоян также признал, что война в Украине и обострившиеся отношения между Россией и Западом затруднили работу в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Военные действия в Украине резко затруднили работу сопредседательства Минской группы ОБСЕ, вплоть до уровня совместных обсуждений, но, исходя также из весьма конкретных сигналов и мессиджей, которые я получил и от стран-сопредседателей, и от многих других стран, хочу вновь подтвердить, что международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы, и это является довольно обнадеживающим», - подчеркнул министр.

Мирзоян подтвердил свое раннее сделанное заявление о том, что в предложениях, переданных Баку Еревану, по большому счету, нет ничего неприемлемого.

Азербайджан, в частности, предложил Армении признать территориальную целостность друг друга, не предъявлять друг другу территориальных претензий, провести делимитацию и демаркацию границ, установить дипломатические отношения и открыть транспортные коммуникации.

По словам Мирзояна, ответ Армении на эти предложения в полной мере отражен в его интервью «Арменпресс».

Оппозиционный депутат Агнесса Хамоян попросила уточнить, что конкретно приемлемо для армянской стороны.

«Для вас может быть приемлем какой-либо вариант урегулирования, согласно которому Арцах в каком-либо статусе находится в составе Азербайджана?» - спросила Хамоян.

«Переговоры должны вестись без предусловий, это означает, что мы ожидаем от азербайджанской стороны и посредников, сопредседателей, что перед переговорами нам не будут выдвигаться предусловия. И, соблюдая озвученные нами же правила, мы сами также не выдвигаем предусловия и не предрешаем результаты переговоров», - ответил глава МИД.

Оппозиционер Агван Варданян попросил уточнить подходы: какие внутренние процедуры должен пройти возможный мирный договор? Варданяна больше всего интересовала позиция властей относительно референдума.

«У нас нет подобных процедур в связи с референдумом по какому-либо международному соглашению или договору», - сказал Мирзоян.

Как территория села Неркин Ханд год назад оказалась под контролем Азербайджана? На этот вопрос Минобороны не отвечает

Азербайджанская сторона не продвинулась на административной территории села Неркин Ханд в Сюникской области, просто вернулась на свои позиции, заявило Министерство обороны Армении. В связи с этим заявлением вопрос задала оппозиционный депутат от Сюника Анна Григорян.

«Почему стало возможно продвижение азербайджанцев? И второй вопрос: в том случае, когда азербайджанцы в прошлом году ушли и сейчас только возвращаются, почему за этот период армянская сторона не заняла эти позиции, что предполагает занятие этих позиций без каких-либо столкновений? И третий вопрос: почему гражданин Республики Армения идет и видит, что там дислоцированы азербайджанцы? Почему нет канала для того, чтобы разговаривать с людьми, объяснять и предупреждать о возможных опасностях?» - спросила Григорян.

«То есть, мы должны говорить обо всем публично? Это ваш стиль работы - обнародовать то, что не стоит обнародовать. Это дело пятой колонны - убеждать глав общин говорить о том, что община лишилась воды, в то время как община получает воду», - отреагировал провластный депутат.

Почему и как эта территория Армении год назад перешла под контроль Азербайджана и почему об этом не было поставлено в известность хотя бы местное население? Ответы на эти вопросы Министерство обороны не дает.

Предыдущий правительственный час в парламенте после довольно резких ответов премьер-министра Никола Пашинян прошел в напряженной атмосфере, оппозиция в ответ бойкотировала заседание, покинув зал. Сегодня оппозиционные депутаты особо подчеркнули, что когда к микрофону подходит Арарат Мирзоян, правительственный час проходит в более конструктивной обстановке. На этот раз ни провластные, ни оппозиционные депутаты не задали премьеру никаких вопросов.