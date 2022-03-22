Азербайджанская сторона при ремонте газопровода установила на нем клапан - власти Карабаха

Власти Нагорного Карабаха заверяют, что у них есть достаточные основания для того, чтобы утверждать, что на участке газопровода, идущего из Армении в Карабах, который находится на подконтрольной Азербайджану территории, азербайджанская сторона установила клапан, посредством которого минувшей ночью после полуночи просто перекрыла газопровод, снабжающий газом 100-тысячное население Карабаха.

Мы поинтересовались у пресс-секретаря президента Карабаха Лусине Аванесян, есть ли доказательства установки клапана.

«Во всяком случае, если бы этих оснований не было, подобное объявление не было бы распространено», - ответила Аванесян.

Не раскрывая скобок, власти Карабаха заверяют, что после подрыва газопровода 8 марта азербайджанская сторона в ходе ремонтных работ на газопроводе установила на нем клапан, чтобы можно было перекрывать подачу газа, и минувшей ночью уже не было необходимости в очередном взрыве для прекращения газоснабжения.

Аванесян сообщила, что о ситуации проинформировано командование российских миротворцев, которое в настоящее время ведет переговоры для восстановления газоснабжения.

«Мы пытаемся урегулировать проблему. В этом смысле пока прогресса нет», - сказала она.

Ранее из-за отсутствия газоснабжения и непогоды детские сады и школы в Нагорном Карабахе были закрыты на несколько дней. И на территории Армении, и в Карабахе в течение нескольких дней наблюдались обильные осадки, были непроходимые дороги. В Карабахе все еще стоит зимняя погода, что создает еще большие проблемы с отоплением домов и квартир.

Лусине Григорян из Степанакерта рассказала, что старается всячески держать дом более-менее в тепле, так как у нее пятеро маленьких детей. «Ночью дома стало холодно, мы встали и включили электричество, но поскольку все пользуются электричеством, ток слабый, свет выключается», - сказала женщина.

Омбудсмены Армении и Нагорного Карабаха в совместном заявлении называют установленный Азербайджаном клапан инструментом «мелкой мести» и отмечают: «Восстановленная 19 марта подача газа продолжалась менее трех суток. В эту суровую зимнюю погоду дети, старики, больные и перемещенные лица в Арцахе лишены отопления, гуманитарный кризис в Арцахе продолжается».

Омбудсмены осуждают произошедшее и призывают международные правозащитные организации и акторов, занимающихся вопросами прав человека, оказать давление на азербайджанскую сторону.