Азербайджанцы «установили палатки на территории села Неркин Ханд в Сюнике». По данным МО РА, на суверенную территорию Армении они не вошли

«Они вошли на административную территорию села, спустились на нашу территорию на 800-900 метров. Поставили пять палаток, и они роют окопы», - сказал он.

По словам главы села, они проинформировали российскую сторону и теперь ждут реакции. «Наш начальник соответствующего отдела по линии обороны связался с ними, поговорил, пока ничего», - сказал Багдасарян.

Заместитель министра обороны Арман Саргсян в парламенте в ответ на вопрос журналистов заявил, что азербайджанцы не вошли на суверенную территорию Армении.

«В данный момент ситуация стабильная, однако нельзя сказать, что проблемы нет. Нет, на суверенную территорию Армении они не вошли», - сказал Саргсян.

В пресс-службе Минобороны также категорически опровергают информацию о продвижении азербайджанских войск, приведя более развернутое объяснение: этот участок находится под контролем Азербайджана, азербайджанские военные всего лишь возвращаются на свои позиции.

«На указанном участке, находящемся под контролем Азербайджана, азербайджанские подразделения имеют несколько позиций, которые невозможно использовать в зимний период из-за отсутствия оснащения. Сейчас, в связи с изменением погодных условий, азербайджанские военные всего лишь возвращаются на эти позиции. Ни о каком продвижении не может быть и речи. Как на этом, так и на всех остальных участках границы Вооруженные силы Армении в полной мере выполняют поставленные перед ними задачи, в том числе осуществляют наблюдение за любыми передвижениями Вооруженных сил Азербайджана и держат ситуацию под контролем», - заявили в военном ведомстве Армении.

Жители села Неркин Ханд говорят, что речь не идет о возвращении, азербайджанцев в этой местности не было. Село находится в Капанском районе Сюникской области, после 44-дневной войны оно было окружено с трех сторон азербайджанскими опорными пунктами.

Старожил села Мэлс Багдасарян удивляется: даже в советское время было непонятно, по какой части леса проходит армяно-азербайджанская граница. «В то время, в советские годы, никто не знал, где граница, знали приблизительно - это лес, но не знали, это их территория, откуда мы привозим дрова, или это наша территория», - сказал он.

Кто и как теперь решил, что пять палаток находятся на азербайджанской земле, спрашивает Багдасарян, тем более, что процесс делимитации и демаркации еще даже не начался.

«Сейчас они пришли, сели, говорят: это наше. Никто не может сказать – это наше, карты не было, границы не было. Мы свободно ходили на их поля, играли друг с другом в футбол», - вспомнил он.

Дружба между селом Неркин Ханд и соседним азербайджанским селом Кёллу Раздара осталась в прошлом, теперь жители Неркин Ханда с тревогой следят за передвижениями приблизившихся к селу азербайджанцев.