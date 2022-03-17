США призывают Ереван и Баку активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения проблем

Вашингтон готов содействовать Еревану и Баку в этом вопросе. Так в посольстве США ответили на вопрос Радио Азатутюн о том, какова позиция США в связи с предложением организовать переговоры по подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ, имеющей мандат на урегулирование карабахского конфликта.

Официальный Ереван четыре дня назад обратился по этому вопросу к сопредседателям Минской группы. Планируется ли в ближайшее время визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион? На этот вопрос в посольстве США в Армении ответили, что ничего нового сообщить не могут.

По утверждению армянской стороны, с момента окончания войны посредники не имели возможности посетить Нагорный Карабах из-за позиции Азербайджана. Отметим, что президент Азербайджана не раз заявлял, что конфликт уже решен и Минской группе делать больше нечего.

Вчера аппарат премьер-министра Армении сообщил, что в ходе телефонного разговора Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным было затронуто обращение Армении к Минской группе для организации переговоров по мирному соглашению. Какой именно разговор состоялся, как глава одной из трех стран-сопредседателей отреагировал на перспективу начала переговоров, в сообщении не уточнялось. Но в распространенном Кремлем сообщении о том же телефонном разговоре подобного упоминания вообще не было.

Официального публичного ответа на заявление Еревана со стороны сопредседателей Минской группы нет. Два дня назад Франция, также являющаяся страной-сопредседателем, выразила готовность содействовать мирному процессу, а сегодня то же самое сделала Россия. При этом не уточнялось, будут ли организованы армяно-азербайджанские переговоры в рамках Минской группы.

«Мы приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией и подтверждаем наш настрой на всемерное содействие переговорному процессу», - заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что пока рано говорить о сроках подписания мирного договора.

А посол Франции в Армении заявила, что Франция готова откликнуться на просьбу Еревана и сделать все возможное для долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Однако Баку оставляет без ответа предложение Армении о проведении мирных переговоров в формате Минской группы. Вместо этого он рассекретил свое предложение из пяти пунктов: признать территориальную целостность друг друга, отказаться от территориальных претензий друг к другу, провести делимитацию и демаркацию, установить дипломатические отношения, открыть коммуникации. Если Ереван говорит о мирных переговорах в рамках Минской группы, то Баку выражает такую готовность в том случае, если будут приняты эти пять пунктов.

Представляя в ответ позицию Еревана, министр иностранных дел Армении сказал, что пять предложенных пунктов не отражают всей повестки проблем. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость уточнения статуса Карабаха.

Заявления Еревана и Баку в последние дни не внесли ясности в вопрос мирных переговоров - когда, при каких условиях и на какой платформе они возможны? Помимо того, что Баку отвергает формат Минской группы, отношения между Западом и Россией сейчас беспрецедентно напряжены на фоне российско-украинского конфликта.

На вопрос Радио Азатутюн, может ли конфликт повлиять на сотрудничество США, Франции и России в Минской группе, в посольстве США напомнили о призыве госсекретаря Блинкена к лидерам Армении и Азербайджана проявлять сдержанность и активизировать дипломатические усилия для всеобъемлющего решения проблем.