Франция готова откликнуться на обращение Армении к сопредседателям Минской группы ОБСЕ - Анн Луйо

Вчера официальный Ереван сообщил, что обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с целью подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта.

Ереван обращается к посредничеству Франции, США и России в условиях беспрецедентной напряженности в отношениях между Западом и Россией и вторжения России в Украину. От Минской группы, имеющей посреднический мандат в вопросе карабахского урегулирования, пока нет официального ответа на обращение Армении.



Сегодня посол Франции еще раз подтвердила заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанное во время форума армяно-французского сотрудничества 9 марта в Париже, в котором тот выразил готовность содействовать сторонам в поиске взаимоприемлемых условий и достижении мира.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что война в Украине не должна заставить нас забыть о предыдущем конфликте, который имел место между Арменией и Азербайджаном, и мы обязательно должны попытаться решить этот вопрос», - сказала посол.

На вопрос Радио Азатутюн, как она относится к заявлениям Азербайджана о том, карабахского конфликта больше нет и Минской группе больше нечего делать, посол ответила: «Я еще раз прошу обратить внимание на ответ президента Макрона, который заверил, что да, проблема есть, и эту проблему еще нужно решить».

Посол Франции заявила, что не знает, когда планируется визит сопредседателей в регион и запланирован ли он вообще. Отметим, что сопредседатели не имели возможности посетить Нагорный Карабах с момента окончания 44-дневной войны.

Анн Луйо подчеркнула, что вчера в МИД Армении состоялись встречи с аккредитованными в Армении послами и представителями международных организаций, в ходе которых правительство Армении попросило присутствующих послов активизировать действия, направленные на решение проблемы и разрешение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.