«Нет деарменизации Арцаха!» Акция протеста перед зданиями МИД и правительства Армении

Представители молодежного крыла Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) и Республиканской партии Армении (РПА) сегодня с плакатами и лозунгами «Нет деарменизации Арцаха!», «Нет тюркизации!» провели акцию протеста сначала перед зданием Министерства иностранных дел, а затем перед зданием правительства в Ереване. Они выражали свой протест против, как они считают, уступчивой политики властей Армении в переговорах с Азербайджаном и Турцией.

Участники акции заявили, что «у власти нет мандата от армянского народа на новые уступки и потери». «За нашей спиной идут переговоры, за нашей спиной Республику Армения и Республику Арцах пытаются продать по выгодной для них цене, продать нашу государственность, продать нашу Родину, продать наш суверенитет. Дорогие армяне, мы собрались здесь сегодня с четким требованием, показывая, что гражданин РА, армянский народ не собирается склоняться перед турками», - заявили протестующие.

В интервью агентству Anadolu в рамках Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Арарат Мирзоян положительно оценил идущий процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, подчеркнув, что Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией и открытию границ.

Представители РПА сегодня подвергли критике процесс нормализации армяно-турецких отношений, хотя лидер РПА и бывший президент Армении Серж Саргсян в свое время также инициировал подобный процесс и подписал армяно-турецкие протоколы.

«Арарат Мирзоян говорит, что народ согласен на эти переговоры, давайте спросим его, где он проводил этот опрос», - заявил один из участников акции.

Несмотря на противоположные утверждения протестующих, согласно недавнему опросу, проведенному Международным республиканским институтом, 73% жителей Армении считают, что Ереван должен начать диалог с Анкарой и нормализовать двусторонние отношения, выдвинув повестку дальнейшего признания Турцией Геноцида армян. По мнению 70%, Армения должна установить отношения с Турцией, выдвинув свои предусловия, такие как невмешательство Турции в мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В сегодняшней акции протеста приняли участие и депутаты оппозиционных фракций Национального собрания.

Тигран Абраамян из фракции «Честь имею» говорил о напряженности на границе, энергетическом кризисе в Нагорном Карабахе, отметив, что, несмотря на ведущиеся переговоры о восстановлении газопровода, азербайджанская сторона не дает никаких гарантий, что подобная ситуация не возникнет в будущем. Он заявил, что целью Азербайджана является изгнание армян из Нагорного Карабаха.

«В то же время различные политики, представляющие правящую силу в Армении, заявляют, что вопрос урегулирования арцахской проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана для них является дискуссионным. Это не случайные оговорки, это не случайные заявления», - отметил Абраамян.

Этой акции протеста предшествовали публичные заявления Баку и Еревана о мирном соглашении. Азербайджан предложил Армении признать территориальную целостность друг друга, отказаться от территориальных претензий друг к другу, провести делимитацию и демаркацию границы, установить дипломатические отношения, открыть коммуникации.

Представляя в ответ позицию Еревана, министр иностранных дел Арарат Мирзоян прежде всего отметил, что пять пунктов Баку не отражают всей повестки проблем, а также подчеркнул необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха.

Оппозиционеры недовольны тем, что из разъяснений Мирзояна и депутатов правящей фракции не ясно, зафиксировала ли фактически армянская сторона, что Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана.