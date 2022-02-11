Согласно проведенному в Турции опросу, 61% турок считает Армению угрозой

Несмотря на то, что турецкие власти проводят политику улучшения отношений со своими соседями, в том числе с Арменией, турецкое общество продолжает считать угрозой те страны, с которыми Анкара пытается вести диалог.

Более того, по результатам проведенного недавно опроса, на первом месте находится именно Армения, с которой Турция только начала процесс нормализации отношений.

Опрос был проведен авторитетным стамбульским университетом Кадир Хас в октябре-ноябре прошлого года и отражает общественное мнение Турции о действиях властей в самых разных сферах. Опрос проводился в 26 провинциях страны.

Так, ответы на вопросы о внешнеполитических вызовах свидетельствуют о том, что большинство респондентов - 61%, считают Армению угрозой. Причем этот показатель вырос по сравнению с предыдущими двумя годами. В 2020 году такое мнение высказали 59% опрошенных, а в 2019 году - 46%.

За Арменией в первой пятерке списка представляющих угрозу стран следуют Израиль, США, Ирак и Кипр.

А лидером среди дружественных стран является союзный Азербайджан, за ним следуют Северный Кипр и Грузия.

Согласно опросу, проведенному в Армении Международным республиканским институтом в конце прошлого года, армяне, в свою очередь, считают Турцию самой большой угрозой безопасности страны.

У участников опроса в Турции также спросили, что они думают о шагах властей во внешнеполитической сфере, в том числе о попытках нормализовать отношения с Арменией. Интересно, что 66% респондентов не поддерживают нормализацию отношений с Арменией, 19% не дали четкого ответа, и только 14% высказались в пользу этой повестки властей.

Напротив, согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом, 73% армян считают, что Ереван должен начать диалог с Анкарой для нормализации двусторонних отношений, но также выдвигают вопрос дальнейшего признания Турцией Геноцида армян. 70% считают, что Армения должна установить отношения с Турцией, выставив свои предварительные условия, такие как невмешательство Турции в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В опросе, проведенном Университетом Кадир Хас, на примечательный вопрос «Приняли бы вы армянина в качестве соседа?» более половины респондентов – почти 54%, ответили отрицательно, и только 8% положительно отнеслись к возможному соседству с армянами. Еще для 11% приемлемы соседи-христиане.

Среди внутриполитических вызовов граждан Турции больше всего беспокоит экономическое положение страны. Серьезными проблемами респонденты считают также вопрос беженцев и трудности, вызванные пандемией. При этом 40% опрошенных продолжают поддерживать президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Граждане Турции также не видят необходимости во внеочередных выборах. Лишь 17% опрошенных считают, что выборы должны состояться до июня 2023 года.