В целом население Армении хочет нормализовать отношения с Турцией – Мирзоян

«Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией и открытию границ. Я был рад услышать от моего турецкого коллеги, что с их стороны также есть политическая воля по ведению процесса к этой цели. Думаю, сейчас, когда события в мире развиваются очень быстро, мы не должны медлить с конкретными шагами», - сказал Мирзоян.

Министр заметил, что посетил Анталью и принял участие в Дипломатическом форуме, чтобы еще раз подтвердить политическую волю правительства Армении к достижению полноценной нормализации отношений с Турцией и открытию эпохи мирного и стабильного развития в регионе.

Армения и Турция, около 30 лет прожившие с закрытыми границами и без дипломатических отношений, в конце прошлого года заявили о назначении спецпредставителей и начале процесса примирения. Спецпредставители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч уже дважды встретились, а в минувшую субботу на полях Анталийского дипломатического форума состоялась встреча глав МИД двух стран.

На вопрос о том, в чем заключается польза процесса нормализации для армянского и турецкого народов, глава МИД Армении ответил, что люди уже пользуются прямыми рейсами из Еревана в Стамбул.



«Открытие границ окажет положительное влияние на регулярное сообщение между двумя странами, торгово-экономические отношения, контакты между людьми и, в целом, на стабильность в регионе», - сказал он.

Министр отметил, что, в целом, население Армении хочет нормализовать отношения с Турцией. По его словам, это отражено также в опросах общественного мнения.

«Конечно, и в армянском, и в турецком обществе есть группы, которые, так сказать, скептически относятся к этому процессу. Должностные лица с обеих сторон должны взять на себя инициативу в решении этих вопросов», - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Ереван и Анкара подтверждают готовность продолжить усилия по нормализации отношений, заявили министры иностранных дел Армении и Турции после двусторонней встречи в Анталье .