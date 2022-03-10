Европарламент принял резолюцию об уничтожении армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе

Сегодня Европарламент обсудил и принял резолюцию об уничтожении армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе. Резолюция была принята 635 голосами «за», при 2 – «против» и 42 - воздержавшихся.

Резолюция не имеет обязательной силы. На основании ряда ранее принятых резолюций и заявлений содокладчиков по Армении и Азербайджану, докладов о расизме и нетерпимости, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 11 ноября 2021 года, решений Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года, Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия и ряда других международных документов Европарламент отмечает, что после последней войны под контроль Азербайджана перешли 1456 памятников, в основном армянских.

В ходе войны Азербайджан нанес значительный ущерб армянскому историко-культурному и религиозному наследию, в частности, ракетному обстрелу подверглась церковь Сурб Аменапркич Казацентоц в Шуши. Были повреждены церковь Зоравор Сурб Аствацацин близ Мехакавана и церковь Сурб Егише в Матагисе, а также кладбища.

Европарламент осуждает политику Азербайджана по уничтожению армянского культурного наследия в Карабахе и вокруг него и отрицанию его существования, что противоречит международным законам. Европарламент считает это проводимой Азербайджаном политикой армяноненавистичества.

Посетив в селе Цакури территорию армянской церкви XII века, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нужно удалить со стен церкви армянские надписи.

Европарламент призывает Азербайджан прекратить разрушение армянских историко-культурных памятников и церквей в Карабахе, напоминая, что разрушение любого памятника или искажение его идентичности и принадлежности противоречит принципам Евросоюза.

Эту тему затронули и депутаты законодательного органа Евросоюза в своих выступлениях. Депутат Европарламента от Швеции Эвин Инчир, представляющая Прогрессивный альянс социалистов и демократов, подчеркнула, что Азербайджан пытается уничтожить культурное и историческое присутствие и следы армян в Нагорном Карабахе.

Инчир отметила, что сама имеет курдские корни и знает, какую боль причиняет политика отрицания и стирания культуры народа, которая в Турции осуществляется против курдов. Она осудила действия Азербайджана.

Член консервативно-реформистской группы от Польши Анна Фотыга отметила, что во время войны обе стороны часто вместо информации распространяли дезинформацию, пытаясь дискредитировать друг друга, поэтому нужен независимый источник: необходимо направить в регион группу по сбору фактов от ЮНЕСКО, чтобы можно было на месте разобраться в происходящем.

Европарламент требует от Баку не препятствовать въезду представителей ЮНЕСКО на подконтрольные ему территории и гарантировать их безопасность. Европарламент также требует от Азербайджана восстановить все разрушенные памятники, призывая Евросоюз принять активное участие в деле защиты находящегося под угрозой исчезновения историко-культурного наследия в Нагорном Карабахе и создать механизмы, которые позволят ЮНЕСКО направить группу по сбору фактов в регион. Это требование представил ирландский депутат от группы левых Мик Уоллес.

С речью выступил также бывший лидер Каталонии и сторонник идеи независимости Карлес Пучдемон. «Я призываю сделать все, чтобы защитить армянское наследие и наказать тех, кто его уничтожает. Разрушение - это катастрофа, Азербайджан обязан это остановить», - сказал он.

Подводя итоги обсуждения, вице-председатель Еврокомиссии, юрист Вера Юрова, представляющая Чешскую Республику, сказала, что Европарламент продолжит призывать обе стороны безоговорочно и полностью сохранять религиозное и культурное наследие. Для этого необходимо дать международной миссии возможность оценить ситуацию на местах, работать над урегулированием конфликта, сотрудничать по ключевым вопросам и создавать атмосферу доверия.

Европарламент подчеркивает необходимость подойти к вопросу защиты историко-культурного наследия в контексте окончательного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, в контексте окончательного определения статуса Нагорного Карабаха, в этой связи призывая Азербайджан отказаться от своих максималистских целей.