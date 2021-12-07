Гаагский суд потребовал от Азербайджана предотвратить бесчеловечное обращение с удерживаемыми армянами на почве этнической принадлежности

Одним из требований Армении было освобождение пленных.

Хотя суд отметил, что международное гуманитарное право устанавливает, что лица, взятые в плен каким-либо государством во время военных действий, должны быть освобождены, тем не менее, он не счел, что пленные или другие удерживаемые лица должны быть возвращены, поскольку Армения не представила доказательств того, что они удерживаются в Азербайджане на основании их национальной или расовой принадлежности.

Напомним, дела «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении» суд рассматривает в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Однако Гаагский суд подчеркнул, что лица, удерживаемые в Азербайджане, не должны подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению из-за их национальной принадлежности, добавив, что все удерживаемые в Азербайджане лица должны быть защищены от насилия и телесных повреждений.

Суд также обязал Азербайджан принять все меры для предотвращения и наказания проявлений вандализма в отношении армянского культурного наследия, включая места поклонения, кладбища и т. д. Гаагский суд также заключил, что Баку должен предотвратить разжигание и пропаганду расовой ненависти и дискриминации, в том числе со стороны должностных лиц и общественных институтов, которые делают мишенью лиц армянского происхождения.

Международный суд ООН в данный момент оглашает также решение по иску Азербайджана о применении промежуточной меры против Армении, которое станет доступно позже.