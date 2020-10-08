Собор Сурб Аменапркич Газанчецоц в Шуши подвергся ракетному удару

Сегодня ранее Министерство обороны Карабаха опубликовало имена еще 30 военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.
Таким образом, число военнослужащих, погибших с армянской стороны в результате продолжающихся уже 12 дней военных действий, достигло 350.
Азербайджан не публикует данные о военных потерях, сообщая лишь о погибших и раненых среди гражданского населения.
По сообщению армянской стороны, Азербайджан «в 8:30 утра попытался атаковать из района сосредоточения на южном направлении, но, потеряв 3 единицы военной техники, оставив более 20 убитыми и ранеными, составом батальона бежал с подступов к Джебраилу».
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что на южном направлении артиллерийскими ударами Азербайджану наносятся большие потери в живой силе. Армянские подразделения, по словам Ованнисяна, уничтожили 4 гаубицы Д-30 азербайджанских ВС с экипажем и боеприпасами, не позволив им занять огневые позиции.
Минобороны Карабаха также сообщает, что бои сегодня возобновились и на южном, и на северном направлениях, в течение ночи ситуация в зоне карабахско-азербайджанского конфликта была стабильно напряженной, на отдельных участках продолжались перестрелки, ракетно-артиллерийские удары.
В течение всей ночи подвергалась ракетному обстрелу также столица Карабаха – Степанакерт.
Официальный Баку сегодня сообщил, что с армянской стороны применяются установки «Град» и «Смерч» в направлении азербайджанских городов Гянджа, Барда, Тертер. Согласно помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву, одну из установок «Град» азербайджанцам удалось поразить ракетой.
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