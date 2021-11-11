Сопредседатели и министры обсудили ход выполнения обязательств по трехстороннему заявлению

Сопредседатели 10 ноября в Париже провели отдельные встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Сопредседатели и министры иностранных дел продолжили начатые в Нью-Йорке обсуждения ряда возможных мер по деэскалации и следующих шагов в этом процессе, включая будущие встречи в этом формате и предлагаемый визит сопредседателей в регион.

Сопредседатели и министры также обсудили ход выполнения обязательств, взятых сторонами в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Сопредседатели подтвердили важность достижения прогресса по гуманитарным вопросам, включая, в частности, вопросы пленных, разминирования, пропавших без вести, добровольное переселение перемещенных лиц и защиту исторических и культурных объектов, а также призвали стороны предоставить неограниченный доступ международным гуманитарным организациям.

Сопредседатели также подчеркнули важность недопущения подстрекательской риторики и провокационных действий.

Напомним, встреча состоялась в Париже по приглашению министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. Главы внешнеполитических ведомств двух стран в столице Франции принимают участие в сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО. В первый раз главы МИД Армении и Азербайджана встретились спустя год после войны, в конце сентября этого года, в Нью-Йорке и договорились встретиться вновь.

Ереван и Баку не сообщили подробностей о встрече министров.

Внешнеполитическое ведомство Армении лишь сообщило, что Арарат Мирзоян представил позицию армянской стороны по полноценному восстановлению процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

А МИД Азербайджана отметил, что обменялись мнениями по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией в учетом новых региональных реалий.