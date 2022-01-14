Создается рабочая группа для реализации программы восстановления железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз

Группу возглавит советник премьер-министра Арташес Туманян, кроме него с армянской стороны в этих работах примут участие еще девять человек.

В конце прошлого года Никол Пашинян сообщил, что начинаются подготовительные работы по строительству Мегринского участка железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз. А вице-премьер Мгер Григорян сообщил, что строительство 45-километрового Мегринского участка железной догори обойдется примерно в 200 млн долларов и продлится около трех лет. Он, однако, не уточнил, когда стартует строительство армянского участка железной дороги.

Работы по строительству почти 100-километровой железной дороги из Горадиза в Армению в Азербайджане начались в феврале этого года в присутствии президента страны Ильхама Алиева. Строительство будет завершено в первом квартале 2023 года.

Армения и Азербайджан в ближайшее время вновь откроют железную дорогу Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. В правительстве Армении подчеркивают, что железная дорога будет действовать в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на взаимной основе под суверенитетом и юрисдикцией стран. По словам Мгера Григоряна, «на территории Армении эти вопросы будут регулироваться законодательством Армении».