Оппозиция видит серьезные опасности в случае открытия железной дороги

Парламентская оппозиция и внепарламентские силы неоднозначно отреагировали на вчерашнее заявление Пашиняна о том, что на последних переговорах было вновь подтверждено решение о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

В случае запуска этой железной дороги Армения через Азербайджан может получить сообщение с Ираном и Россией, а Азербайджан через Армению - связь с Нахичеваном.

По мнению депутата от блока «Честь имею» Тиграна Абраамяна, власть пытается вырвать из общего процесса возможность запуска железной дороги и показать это как достижение Армении, между тем, весь процесс полон многочисленных опасностей.

«Азербайджан этим процесс интересует в первую очередь в условиях так называемого коридора. И если будет коридор, то остальные составляющие этого процесса, пусть даже выгодные для Армении, будут просто обнулены», - сказал Абраамян.

Весь процесс разблокировки опасен для Армении, пострадавшей от войны и так до сих пор и не восстановившейся, уверен оппозиционный депутат.

«Структуры, обеспечивающие внутреннюю и внешнюю безопасность Армении, не в состоянии противостоять тем возможным угрозам, которые могут возникнуть и до процесса, и во время процесса, и в возможных кризисных ситуациях. Армения вступила в процесс, в котором нет возможности управлять ситуацией, где нет компонента безопасности и где единственной целью властей Армении является представление исключительно экономических интересов», - подчеркнул Тигран Абраамян.

О возможном запуске железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз помимо Пашиняна в последние дни говорил также президент Азербайджана. А после переговоров в Брюсселе президент Европейского Совета Шарль Мишель в свою очередь заявил, что «по части железной дороги есть договоренность, что «железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на взаимной основе под суверенитетом и юрисдикцией стран».

Однако все заявления пока остаются лишь на устном уровне. По словам Абраамяна, если оставить в стороне угрозы безопасности, не менее важны и вопросы экономической эффективности, если программа будет реализована.

«Эффективность может быть тогда, когда будет действовать участок из Турции в Армению, то есть из Карса в Гюмри. Также должен действовать, например, участок из Иджевана в Казах и оттуда в Российскую Федерацию. То есть, мы можем дать оценку в целом. Я не вижу возможности обсуждать эффективность по части небольших компонентов», - подчеркнул он.

По мнению представителей другой оппозиционной фракции парламента - «Айастан», возможная эксплуатация этого южного участка железной дороги также не исходит из интересов Армении.

Депутат фракции Гегам Манукян (АРФ «Дашнакцутюн») в беседе с Радио Азатутюн отметил, что трудно представить, что с точки зрения Армении может быть выгодно сесть в поезд в Ереване, проехать через Нахичеван, Мегри, пересечь почти весь Азербайджан, остановиться в Баку, а затем добраться до России «и считать это обеспечением железнодорожного сообщения с Россией».

Если все коммуникации будут открыты на основе принципа равноправия и взаимной выгоды, в Армянском национальном конгрессе будут только рады, однако заместитель председателя партии Левон Зурабян замечает некоторый прогресс с незавершенными пунктами.

«Говорят о том, что железную дорогу восстановят на паритетной основе, но когда пытаешься глубже понять, какой таможенный режим будет действовать, говорится, что это будет паритетный режим, если будет таможня, то по обе стороны, если не будет, то не будет с обеих сторон. Это означает, что решения пока нет, мы говорим всего лишь о намерениях, которые еще окончательно не сформулированы», - сказал Зурабян.

В Армянском национальном конгрессе есть недоверие к тому, что власть оглашает власть всю информацию о текущем процессе, поскольку пока Армения продолжает настаивать на том, что не обсуждает какие-либо вопросы в коридорной логике, Азербайджан продвигает свою повестку дня. На последнем заседании правительства Пашинян не говорил о другом участке железной дороги, ведущем из Армении в Азербайджан, а затем в Россию - северном участке Иджеван-Казах.

«Из Иджевана через Казах есть железная дорога, но об этом нет ни слова, говорится о строительстве железной дороги. Хотя у нас еще нет окончательных документов, чтобы говорить об этом более четко и уверенно, но можно прийти к выводу, что больше реализуется коридорная логика, сторонником которой является Азербайджан, а не общая концепция разблокировки, которую представляет Пашинян», - отметил Зурабян.

В апреле этого года вице-премьер Армении Мгер Григорян в беседе с журналистами отметил, что необходимо работать над разблокированием всех направлений в регионе, а не сосредотачиваться на одном направлении.