«Куда нам отходить?» - Татоян - о предложении о зеркальном отводе войск

Вчера во второй половине дня вследствие интенсивной перестрелки на восточном участке армяно-азербайджанской границы погибли трое военнослужащих с армянской стороны и один - с азербайджанской стороны, есть также раненые.

МИД Армении решительно осудил грубое нарушение режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана с применением артиллерии и беспилотников, отметив, что «одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может быть зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск механизма международного мониторинга вдоль границы».

«Это неправильно реализуемый политический подход, который противопоставляется механизмам защиты прав человека, - заявил Татоян, подняв следующий вопрос: - Куда нам отходить? Откуда нам нужно отходить? Вся линия соприкосновения во многих местах проходит через дома наших граждан, по землям, принадлежащим нашим гражданам. Наши граждане не имеют возможности обрабатывать и использовать свои земли по той причине, что азербайджанские вооруженные силы физически присутствуют на принадлежащих им землях. Поэтому такой подход не обеспечивает соблюдение прав человека».

Омбудсмен отметил, что на азербайджанской стороне гражданских населенных пунктов вообще нет.

Татоян призвал военных и политических чиновников прекратить рассматривать вопросы, связанные с безопасностью границ и защитой прав жителей, только с военно-политической точки зрения.

«Довольно, нельзя подходить к этим вопросам исключительно с военно-политической точки зрения. Нельзя отрезать человека от вопроса его безопасности. Если мы продолжим отрезать безопасность от человека и прав человека, мы лишимся также безопасности. Наша государственная политика должна основываться на механизмах защиты прав человека», - сказал омбудсмен.