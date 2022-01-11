«Призываем азербайджанские власти воздержаться от провокационных действий» - МИД Армении

МИД Армении решительно осуждает сегодняшнее грубое нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов на восточном направлении границы Армении.

«Провокация подразделений азербайджанских вооруженных сил является очередным проявлением продолжающихся посягательств Азербайджана против территориальной целостности Армении, начавшихся 12 мая 2021 года проникновением на суверенную территорию Республики Армении и продолжающихся регулярными вооруженными нападениями», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД РА.

Армения обращает внимание международного сообщества на тот факт, что официальный Баку, продолжая посягательства против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, нарушает основополагающие принципы международного права, в том числе Устав ООН, и подрывает региональную безопасность.

«Армянская сторона неоднократно отмечала, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может быть зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск механизма международного мониторинга вдоль границы, - также отмечается в заявлении.

«Призываем азербайджанские власти воздержаться от провокационных действий и выполнить обязательства по установлению стабильности в регионе, взятые на себя трехсторонним заявлением в Сочи и по итогам встречи в Брюсселе», - призывает внешнеполитическое ведомство Армении.

В результате сегодняшней перестрелки на границе с армянской стороны погибли двое военнослужащих, еще двое - были ранены, азербайджанская сторона сообщила об одном погибшем.