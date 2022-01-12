Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

В зоне интенсивной перестрелки обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего

(архивная фотография)

В полночь 11 января в зоне интенсивной перестрелки на восточном направлении армяно-азербайджанской границы было обнаружено тело военнослужащего ВС Армении Ваана Вачагановича Бабаяна, 2003 г. р., получившего смертельные огнестрельные ранения.

Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Армении.

Ранее Министерство обороны сообщило, что 11 января в результате провокаций, совершенных азербайджанскими подразделениями на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, погибли военнослужащие N-ской воинской части МО Армении, рядовой Артур Артемович Мхитарян, 2002 г. р. и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян, 2002 г. р.

В министерстве отметили, что в результате перестрелки также были ранены двое военнослужащих. «Состояние раненых военнослужащих стабильное, угрозы их жизни нет», - отмечается в сообщении.

Как в беседе с Радио Азатутюн сегодня утром отметил руководитель приграничной общины Верин Шоржа Артем Ераносян, ночью на границе было спокойно, никаких инцидентов не было, и выстрелов слышно не было.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG