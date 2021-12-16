Нам удалось убедить Армению в неизбежности открытия автомобильной дороги – Алиев

«В настоящее время между Азербайджаном и Арменией есть полная договоренность, связанная с открытием железнодорожного сообщения, и мы приступили к строительству разобранной железнодорожной линии на освобожденных территориях в направлении границы с Арменией.

В то же время в предыдущие месяцы Армения возражала против открытия автомобильной дороги, однако сейчас нам удалось убедить их в неизбежности этого, и они согласились. Таким образом, согласие есть. В настоящее время мы обсуждаем правовой режим данных коридоров, Зангезурского коридора, следующего из Азербайджана в Армению, а оттуда – в Нахичеванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Здесь у нас есть определенные вопросы, которые все еще остаются открытыми. Однако считаю, что обе страны принимают тот факт, что это должно произойти», - в частности, заявил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что на трехсторонней встрече, проведенной в прошлом месяце в Сочи по инициативе президента России Владимира Путина, была принята декларация, в которой открыто говорится о разблокировке коммуникаций.

«Так что это произойдет. Кстати, уже активизировалось воздушное пространство. Сейчас самолеты «Азербайджанских авиалиний», совершающие рейсы из Баку в Нахичевань, стали пролетать через воздушное пространство Армении», - заявил азербайджанский лидер.

Отметим, что в своих публичных заявлениях представители Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, неоднократно заявляли о том, что Ереван выступает за разблокировку в регионе, но против «коридорной логики», которая подразумевала бы какую-либо экстерриториальность открываемых путей сообщения.

Отметим также, что после трехсторонней встречи в Брюсселе 14 декабря, которая длилась более четырех часов, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил прессе, что лидерам Армении и Азербайджана удалось договориться об открытии железной дороги, но не автомобильного сообщения.

«Они [Пашинян и Алиев] прояснили те темы, над которыми нам нужно работать в ближайшие недели и месяцы», - заявил Мишель.