На встрече с Арменом Григоряном Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу напряженности между Ереваном и Баку

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

«Салливан подтвердил приверженность США делу мира, безопасности и процветания в Армении и на Южном Кавказе. Он выразил обеспокоенность сохраняющейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что любое перемещение войск вблизи неопределенных границ является провокационным и безответственным», - говорится в заявлении.

Хорн не уточнила, где именно произошла встреча.

Помощник США «приветствовал продолжение контактов между сторонами и отметил готовность США и впредь поддерживать меры по укреплению доверия как на двусторонней основе, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ».

По словам Хорн, Салливан приветствовал заявления Турции и Армении относительно нормализации отношений.

В свою очередь офис Совета безопасности Армении сообщил, что на встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с безопасностью вокруг Армении и в регионе, в том числе возможности регионального экономического сотрудничества, которое предоставит дополнительные гарантии безопасности для установления стабильности и мира на долгосрочную перспективу.

Григорян поблагодарил Салливана за приглашение Армении на «Саммит за демократию». В конце встречи секретарь Совета безопасности пригласил Салливана посетить Армению.

В понедельник вечером Чавушоглу объявил в парламенте Турции о назначении специальных представителей для нормализации отношений с Арменией. Официальный Ереван положительно оценил заявление главы МИД Турции, подтвердив, что назначит специального представителя для этого диалога.

Накануне стало известно, что спецпредставителем Анкары будет Сердар Кылыч, 63-летний опытный дипломат и бывший посол Турции в Вашингтоне. Официальный Ереван пока не объявил, кто будет спецпредставителем Армении в Анкаре.