В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Пашинян-Макрон-Алиев

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Армении, это произошло по инициативе президента Франции. Других подробностей встречи не сообщается.

Напомним, что 14 декабря по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля там же в Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Мишель-Алиев. Переговоры длились более четырех часов. По окончании встречи высокопоставленный европейский дипломат заявил, что вопросы были сложными, но обсуждение было открытым и искренним.

Пашинян отправился в Брюссель для участия в 6-м саммите Восточного партнерства. В мероприятии приняли участие лидеры стран-участниц Восточного партнерства – Армении, Украины, Молдовы, Азербайджана, Грузии, а также руководители стран-членов Евросоюза.

Саммит впервые прошел без Беларуси. Прошлым летом Минск приостановил свое участие в программе Восточного партнерства из-за санкций Евросоюза против Беларуси.

Пленарному заседанию предшествовало фотографирование лидеров стран-участниц ВП с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Словении Янезом Яншой.

Саммит ВП в Брюсселе был посвящен пяти ключевым направлениям: поддержка экономики, управления, окружающей среды, цифровизации и общества. В своем выступлении премьер-министр Армении коснулся сотрудничества с Европейским союзом в рамках Восточного партнерства, институциональных реформ, проводимых в Армении, шагов по укреплению демократии, малого и среднего бизнеса, программ развития инфраструктуры, а также развитий на Южном Кавказе.