Азербайджанские военные убили 65-летнего жителя Карабаха – СНБ НК

Ранее СНБ НК сообщила, что 65-летний житель города Чартар Мартунинского района Нагорного Карабаха, заблудившись, оказался на подконтрольной вооруженным силам Азербайджана территории и был задержан азербайджанскими военными.

«3 декабря около 13:00 азербайджанские военные вошли в нейтральную зону по соседству с административной территорией города Чартар Мартунинского района Нагорно-Карабахской Республики и совершили насилие в отношении жителя города, гражданина республики Сейрана Саркисяна (1956 г.р.), занимавшегося животноводством. После этого азербайджанские военные доставили гражданина на азербайджанский опорный пункт, где С. Саргсян был умышленно лишен жизни», - говорится в распространенном сообщении.

Согласно СНБ, установленные на карабахской стороне видеокамеры зафиксировали обстоятельства произошедшего.