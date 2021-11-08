В Карабахе сообщили об одном убитом и троих раненых гражданских в результате стрельбы с азербайджанской стороны близ Шуши

Об этом сегодня сообщили армянские власти Нагорного Карабаха.

В местной Службе национальной безопасности отметили, что 8 ноября на перекрестке возле Шуши азербайджанская сторона обстреляла мирных жителей, проводящих работы на проходящем в этом районе водопроводе.

Согласно сообщению, троих раненых граждан доставили в больницу Степанакерта, где они получают медицинскую помощь.

Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранительными органами Нагорного Карабаха проводятся оперативно-разыскные и уголовно-процессуальные мероприятия.

Азербайджанская сторона пока никак не прокомментировала данный инцидент.

Напомним, 9 октября в гранатовом саду недалеко от поселка Мартакерт азербайджанский снайпер застрелил 55-летнего местного жителя.

Отметим, что сегодня, 8 ноября, в Азербайджане отмечают годовщину победного для Баку завершения 44-дневной войны. В результате прошлогодней войны под контроль азербайджанских властей перешли семь районов вокруг Нагорного Карабаха, а также Гадрутский район, город Шуши и еще ряд населенных пунктов Мартакертского и Марунинского районов бывшей НКАО.