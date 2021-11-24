«Необходимо предоставлять полную информацию о том, что происходит» - премьер-министр принял руководителей общин Сюникской области

Доверие общества к избирательному институту неуклонно и последовательно растет, заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что такой была важная приверженность его политической команды и правительства.

«Мы продолжим идти по этому пути», - сказал премьер.

Пашинян сегодня принял руководителей общин Капан, Мегри, Тех, Татев, Горайк, и. о. главы общины Сисиан, а также заместителей глав общин Горис и Каджаран Сюникской области, поздравил новоизбранных руководителей всех общин республики.

Отметим, что в Горисе на выборах в органы местного самоуправления победил блок действующего оппозиционного главы общины Аруша Арушаняна. 30-летний Арушанян по обвинению в избирательных нарушениях в настоящее время находится под арестом.

Подчеркнув несовершенство избирательной системы в Армении, глава исполнительной власти отметил, что гражданин должен быть уверен, что его выбор является решающим. «Независимо от того, насколько это нравится правительству или оппозиции, народ должен знать, что он является решающей силой, и это очень важный фактор», - сказал Никол Пашинян.

Проблемы Сюника в ежедневном режиме находятся в центре внимания правительства

Проблемы Сюника в ежедневном режиме находятся в центре внимания правительства, сказал Пашинян, касаясь проблем в области.

«Необходимо предоставлять полную информацию о том, что происходит, почему это происходит, чего ожидать и чего не ожидать. Вы знаете, что, к сожалению, не всегда в информационном поле распространяется соответствующая действительности информация. Мы все должны уметь четко оценивать реалии, уметь отличать ложную информацию от правдивой», - подчеркнул премьер-министр, добавив, что, в целом, во многих и внутренних, и внешних вопросах все государственные органы и органы местного самоуправления Армении должны действовать синхронно, потому что речь идет о защите государственных и национальных интересов.

Пашинян также коснулся возможностей разблокировки экономических и транспортных коммуникаций в регионе, а также процессов демаркации и делимитации границ.

Премьер-министр Армении на днях заявил, что Минобороны России представило новые предложения по подготовительному этапу делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Пашинян отметил, что эти предложения для армянской стороны приемлемы.

26 ноября в Сочи состоится встреча лидеров Армении, Азербайджана и России. Касаясь звучащих из различных кругов заявлений о том, что во время трехсторонней встречи будет подписан документ, премьер-министр вчера заявил, что документ о результатах делимитации и демаркации подписываться не будет.

«Такое невозможно, потенциальный документ, который будет подписан, будет касаться того, что Армения и Азербайджан формируют комиссию, которая приступает к работам по делимитации и демаркации. В этом документе не будет написано, что граница будет проходить там-то и там-то. Эта окончательная формулировка произойдет на основе работы этой комиссии».