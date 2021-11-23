26 ноября в Сочи состоится встреча Пашинян-Путин-Алиев

26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Кремль.

Отмечается, что встреча, приуроченная к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, пройдет по инициативе президента РФ.

«Планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе», - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены также отдельные беседы президента России с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

В начале месяца пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Москве готовится трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России. Российская государственная телекомпания «Россия-1» даже сообщила, что встреча может состояться в годовщину подписания трехстороннего заявления 9 ноября.

Однако премьер-министр Армении опроверг эти заявления, утверждая, что каких-либо четких договоренностей о трехсторонней встрече пока нет.

Через несколько дней, 16 ноября, на армяно-азербайджанской границе вспыхнули столкновения, которые стали самыми кровопролитными со времени прошлогодней 44-дневной войны. Бои, продолжавшиеся около шести часов, были остановлены при посредничестве российской стороны.

Премьер-министр Армении после этого заявил, что Минобороны России внесло предложения по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Пашинян не сообщил деталей российского предложения, лишь отметил, что оно приемлемо для армянской стороны. Баку пока официально не ответил на это предложение.

После встречи, намеченной через три дня в Сочи, Пашинян и Алиев проведут еще одну встречу 15 декабря в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства ЕС.