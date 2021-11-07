На данный момент каких-либо договоренностей о встрече 9 ноября нет – Пашинян

Об этом в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сегодня Кремль подтвердил подготовку к трехсторонней встрече лидеров Армении, Азербайджана и России на следующей неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что такая встреча действительно готовится в формате видеоконференции.

Отметим, что 9 ноября исполняется год со дня подписания трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана, которое положило конец кровопролитной войне в Нагорном Карабахе после 44 дней боевых действий.

В ходе интервью Общественному телевидению глава армянского правительства также затронул ряд вопросов, в том числе формат «3+3» и разблокировку путей сообщения в регионе.

В частности, Пашинян заявил, что тема транспортного коридора была закрыта еще 9 ноября 2020 года. По словам армянского премьера, он высоко ценит то обстоятельство, что Россия открыто представила свою позицию по этому вопросу.

В отношении инициативы по созданию регионального формата «3+3» (Турция, Россия, Иран, Азербайджан, Армения, Грузия) Пашинян заявил, что в повестку такой платформы, если она будет создана, нельзя включать вопросы, которые обсуждаются или были согласованы в рамках других форматов.