В Кремле подтвердили видеоконференцию с участием Путина, Алиева и Пашиняна – «Интерфакс»

Ранее телеканал «Россия-1» (ВГТРК) сообщил о том, что на следующей неделе не исключены мероприятия с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего документа, остановившего войну в Нагорном Карабахе.

Со ссылкой на свои источники «Интерфакс» также сообщает, что мероприятия в режиме видеоконференцсвязи намечены на начало следующей недели.