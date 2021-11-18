Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу делимитации и демаркации границы - Пашинян

Министерство обороны России внесло предложения относительно подготовительного этапа делимитации и демаркации границы, сегодня в начале заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подтвердив, что для Армении эти предложения приемлемы.

Глава правительства поручил министру обороны Сурену Папикяну уточнить детали с Минобороны России. «Давайте попытаемся реализовать предложения в рамках и на основе предложений, сделанных РФ», - сказал Пашинян.

Вчера во время правительственного часа в Национальном собрании Пашинян заявил, что процессу делимитации и демаркации препятствует Азербайджан. «Российская Федерация трижды, включая «раскрытый документ», выступала с предложением, и, фактически, все три раза мы соглашались продвигаться вперед в этом процессе. По моему впечатлению, процесс не сдвинулся с места из-за затягивания процесса Азербайджаном или отсутствия конкретного ответа с его стороны», - сказал он.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана с задействованием бронетехники, артиллерии. Официальный Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении. Баку обвинил армянскую сторону в провокации. Армянская сторона заявила, что обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения. Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.

Россия после боев в Сюнике вчера призвала Армению и Азербайджан как можно скорее приступить к процессу делимитации и демаркации границ. «Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы, а также начала работы соответствующей комиссии на основе ранее представленных российских предложений», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вчера секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном сообщил, что российская сторона готова оказать соответствующую помощь Армении и Азербайджану в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.