12 военнослужащих ВС Армении взяты в плен – МО РА

Военное ведомство Армении сообщает, что по состоянию на 17:00 обстановка в восточной приграничной зоне Республики Армения, продолжает оставаться крайне напряженной.

«Интенсивность боев не ослабла. Противник продолжает применять артиллерию, бронетехнику, стрелковое разнокалиберное оружие», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Армении сообщило о потере двух боевых позиций и четырех раненых. Позже сообщалось, что у армянской стороны есть погибшие и раненые, данные о которых уточняются.

Сегодня ранее Министерство обороны Армении сообщило, что в 11:00 подразделения азербайджанских ВС в очередной раз совершили нападение на армянские позиции в восточном направлении, армянская сторона прибегла к адекватным действиям.

Официальный Баку, в свою очередь, ранее заявил, что армянские вооруженные силы сегодня в Кельбаджарском и Лачинском районах «осуществили широкомасштабную военную провокацию», которая «завершилась разоружением и пленением армянских солдат». С азербайджанской стороны есть двое раненых.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что армянская сторона обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения.