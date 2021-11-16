Ситуация на границе существенно не изменилась, Ереван сообщает о четырех раненых, Баку – о двух

Согласно сообщению, «ведутся локальные бои с применением артиллерии, бронетехники и стрелкового оружия различного калибра, противник несет большие потери в личном составе и бронетехнике».

Данные по погибших и раненых с армянской стороны уточняются. На данный момент точно известно о четырех раненых военнослужащих, отмечают в военном ведомстве Армении.

Сегодня ранее Министерство обороны Армении сообщило, что в 11:00 подразделения азербайджанских ВС в очередной раз совершили нападение на армянские позиции в восточном направлении, армянская сторона прибегла к адекватным действиям. По состоянию на 14:00 ситуация остается напряженной.

Официальный Баку, в свою очередь, ранее заявил, что армянские вооруженные силы сегодня в Кельбаджарском и Лачинском районах «осуществили широкомасштабную военную провокацию», которая «завершилась разоружением и пленением армянских солдат», с азербайджанской стороны - двое раненых.

Армянская сторона на это сообщение пока не ответила.