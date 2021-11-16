Армения обращается к России «с призывом защитить территориальную целостность РА»

Он сообщил, что сегодня по состоянию на 13:00 азербайджанские вооруженные силы начали военные действия в восточном направлении границы Армении и попытались обострить ситуацию по всей протяженности границы. По его словам, боевые действия в настоящее время продолжаются, Минобороны предпринимает шаги с целью стабилизации ситуации.

«Поскольку произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом о защите территориальной целостности Армении на основе существующего между РА и РФ договора от 1997 года, по логике выполнения обоюдных обязательств в рамках договора», - заявил Григорян.

Он отметил, что это устное обращение, которое получит и письменную форму.

«Ожидаем, что Россия предоставит помощь, и Армения будет иметь возможность восстановить свою территориальную целостность», - сказал глава Совбеза.

Сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что примерно в 13:00 подразделения азербайджанских ВС подвергли обстрелу армянские позиции в восточном направлении границы. Подразделения Вооруженных сил Армении, согласно военному ведомству, прибегли к ответным действиям с целью пресечения продвижения противника, в результате интенсивной перестрелки противник понес потери бронетехники. Данные о погибших и раненых с армянской стороны уточняются. В данный момент точно известно о четырех раненых.

В свою очередь, официальный Баку обвиняет армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, заявляя, что армянские вооруженные силы сегодня в Кельбаджарском и Лачинском районах «осуществили широкомасштабную военную провокацию», которая «завершилась разоружением и пленением армянских солдат».