Армянская сторона сообщает о потере 2 боевых позиций, есть погибшие и раненые

Согласно сообщению, известно о потере двух боевых позиций, у армянской стороны есть погибшие и раненые, данные об которых уточняются.

Ранее военное ведомство Армении сообщило о четырех раненых.

Сегодня ранее Министерство обороны Армении сообщило, что в 11:00 подразделения азербайджанских ВС в очередной раз совершили нападение на армянские позиции в восточном направлении, армянская сторона прибегла к адекватным действиям.

Официальный Баку, в свою очередь, ранее заявил, что армянские вооруженные силы сегодня в Кельбаджарском и Лачинском районах «осуществили широкомасштабную военную провокацию», которая «завершилась разоружением и пленением армянских солдат», с азербайджанской стороны - двое раненых.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что армянская сторона обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения.