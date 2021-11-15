Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении, в результате переговоров покинули ее

В Интернете распространилась информация о том, что попытка продвижения была предпринята в Сисианском районе, на участке, граничащем с Кельбаджаром. В азербайджанских телеграмм-каналах также были распространены видеоролики. Съемочная группа Радио Азатутюн сегодня побывала на территории близ этого участка, но ей не удалось что-либо зафиксировать. Пограничный участок находится далеко, на территории нет населенных пунктов и проезжих дорог.

Вчера Министерство обороны сообщило, что азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку позиционного наступления на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, началась интенсивная перестрелка, которая затем прекратилась, начались переговоры при посредничестве российской стороны. Других подробностей не сообщалось.

Из сообщения, распространенного уже сегодня Советом безопасности после заседания , стало ясно, что подразделения ВС Азербайджана при содействии бронетехники вторглись на суверенную территорию Республики Армения, в результате четыре боевых позиции ВС Армении оказались в окружении. В результате переговоров азербайджанская военная техника и войска покинули территорию Армении. Однако, согласно заявлению Совбеза, с данного участка выведены также подразделения четырех боевых позиций ВС Армении, на данном участке продолжают оставаться развернутыми подразделения ВС Азербайджана, которые вторглись на территорию Армении еще в мае.

Вчера также стало известно, что азербайджанская сторона устанавливает таможенный пост на спорном участке дороги Чакатен. А четыре дня назад азербайджанская сторона установила таможенные посты на подконтрольном ей 21-километровом участке дороги Горис-Капан, вследствие чего несколько армянских сел фактически оказались в окружении, в частности, Бардзраван. Альтернативная дорога в село еще только строится. В своем сегодняшнем заявлении Совет безопасности затронул также и эту проблему.

Совет безопасности заявил, что, согласно документам, имеющим правовое значение и относящимся к границам Армении и Азербайджана еще во времена СССР, участки дорог Гарис-Капан и Капан-Чакатен, находящиеся под контролем Азербайджана, не находятся на территории Республики Армения.