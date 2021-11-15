Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении, в результате переговоров покинули ее

В Интернете распространилась информация о том, что попытка продвижения была предпринята в Сисианском районе, на участке, граничащем с Кельбаджаром. В азербайджанских телеграмм-каналах также были распространены видеоролики. Съемочная группа Радио Азатутюн сегодня побывала на территории близ этого участка, но ей не удалось что-либо зафиксировать. Пограничный участок находится далеко, на территории нет населенных пунктов и проезжих дорог.
Вчера Министерство обороны сообщило, что азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку позиционного наступления на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, началась интенсивная перестрелка, которая затем прекратилась, начались переговоры при посредничестве российской стороны. Других подробностей не сообщалось.
Из сообщения, распространенного уже сегодня Советом безопасности после заседания, стало ясно, что подразделения ВС Азербайджана при содействии бронетехники вторглись на суверенную территорию Республики Армения, в результате четыре боевых позиции ВС Армении оказались в окружении. В результате переговоров азербайджанская военная техника и войска покинули территорию Армении. Однако, согласно заявлению Совбеза, с данного участка выведены также подразделения четырех боевых позиций ВС Армении, на данном участке продолжают оставаться развернутыми подразделения ВС Азербайджана, которые вторглись на территорию Армении еще в мае.
Вчера также стало известно, что азербайджанская сторона устанавливает таможенный пост на спорном участке дороги Чакатен. А четыре дня назад азербайджанская сторона установила таможенные посты на подконтрольном ей 21-километровом участке дороги Горис-Капан, вследствие чего несколько армянских сел фактически оказались в окружении, в частности, Бардзраван. Альтернативная дорога в село еще только строится. В своем сегодняшнем заявлении Совет безопасности затронул также и эту проблему.
Совет безопасности заявил, что, согласно документам, имеющим правовое значение и относящимся к границам Армении и Азербайджана еще во времена СССР, участки дорог Гарис-Капан и Капан-Чакатен, находящиеся под контролем Азербайджана, не находятся на территории Республики Армения.
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