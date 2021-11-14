ВС Армении предотвратили попытки ВС Азербайджана обеспечить позиционное продвижение на восточном направлении – Минобороны

14 ноября около 13:00 часов подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника утвердиться в этом районе. Ситуация пока остается напряженной.

Об этом сегодня сообщили из Министерства обороны Армении.

«В настоящее время при посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации. С армянской стороны потерь нет», - отметили в Минобороны.

Между тем, Минобороны Азербайджана сообщило, что «подразделения Вооруженных сил Армении с вечера 13 ноября и до утра 14 ноября с позиций в населенных пунктах Юхары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечарского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зяйлик, Истису и Еллиджа Кельбаджарского района».

«В то же время незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу подразделения азербайджанской армии из разнокалиберного оружия. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций. Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет», - отметили военные власти в Баку.