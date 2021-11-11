Ценой отказа Азербайджана от таможенного контроля на участках Эйвазлы и Чайзами стала бы коридорная логика – Пашинян

Об этом на заседании правительства в четверг заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя тот факт, что Азербайджан с 11 ноября установил таможенный контроль на указанных участках дороги.

«Может возникнуть вопрос: а нельзя было провести переговоры, чтобы пограничный контроль в отношении граждан и грузов Республики Армения на этой дороге не осуществлялся? Можно было, но ценой тому стала бы коридорная логика, что для нас неприемлемо», – заявил Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что Ереван продолжает отвергать возможность проведения каких-либо неконтролируемых транспортных коридоров через свою территорию.

Он отметил, что накануне с азербайджанской стороны было получено неофициальное сообщение о том, что с полуночи 11 ноября они готовятся проводить таможенный и паспортный контроль грузового транспорта и пассажиров из Армении. При этом, как отметил Пашинян, в отношении грузовиков из Ирана ничего не изменилось, поскольку они досматриваются еще с августа.

Пашинян отметил, что в связи с этим движение транспорта и пассажиров в Армении перенаправлено на альтернативную дорогу Капан-Агвани-Татев, подчеркнув, что эта дорога, которая на протяжении десятков лет была непроезжей, сейчас практически полностью отстроена.

«Я сам ездил по этой дороге и могу засвидетельствовать, что построена качественная дорога. Осталось только лучше ее приспособить для проезда машин с прицепом на поворотах. В течение минувшей ночи по этой дороге в Капан проехало около ста машин, в том числе иранских», – отметил Пашинян.

При этом, по словам главы правительства, время проезда из Еревана в Капан по новой дороге не увеличилось.

Он добавил, что на участке Ерасх-Горис проводится дополнительный ремонт дорог, а также ведется ремонт дорог, ведущих в основной дороги в села Татев, Лцен, Шурнух и Воротан. Премьер заверил, что работы будут завершены в сжатые сроки.

Пашинян также подчеркнул, что в случае необходимости Армения также установит пункты таможенного и паспортного контроля на трассе Горис-Капан.

Между тем, представители оппозиционных парламентских фракций и их сторонники сегодня устроили акцию протеста возле здания правительства Армении в Ереване, направленную против установки пунктов таможенного контроля на участках трассы Горис-Капан, которые после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе перешли под контроль Азербайджана.

Депутат от оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян, в частности, назвал политику правительства Никола Пашиняна предательской.

«Пока мы не отстраним тебя от власти, наша страна нормально жить не сможет», - заявил он, заочно обращаясь к Пашиняну.

Между тем, депутат от оппозиционного блока «Айастан» Гегам Манукян заявил, что в качестве депутатов он и другие члены парламента имеют право войти в здание правительства.

Протестующие продолжали выкрикивать антиправительственные лозунги, напряженность росла. Вскоре полиция начала задерживать демонстрантов. Некоторых активистов увезли в полицейские участки.