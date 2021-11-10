Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

За один год азербайджанские военные совершили 56 преступлений против жителей Карабаха - прокуратура

Нагорный Карабах, г. Шуши

За год после прекращения огня азербайджанские военные совершили 56 преступлений против жителей Нагорного Карабаха. Прокуратура Нагорного Карабаха представила сводную статистику.

После подписания заявления о прекращении огня были убиты 2 мирных жителя и 9 военнослужащих, 37 карабахцев получили огнестрельные ранения в результате стрельбы с азербайджанской стороны.

Это не просто статистика, отмечает омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян
Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян

«Это явный показатель того, что Азербайджан, по большому счету, не изменил своего отношения и политики, Азербайджан ни в коей мере не готов и не собирается уважать право на жизнь армян, проживающих в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]. В этих условиях, когда со стороны Азербайджана ведутся разговоры о мирном сосуществовании, всего лишь нужно показать данные этой статистики и этим закрыть все эти разговоры. Этим уже все сказано, если даже в присутствии здесь российских миротворческих войск азербайджанская сторона совершает подобные действия, то жизнь армянина не может быть гарантирована ни при каком статусе внутри Азербайджана», - отметил Степанян.

Два дня назад на перекрестке близ Шуши вооруженный азербайджанец подошел и с расстояния одного-двух метров обстрелял проводивших ремонтные работы на водопроводе карабахцев, в результате 22-летний Мартик Еремян скончался на месте, трое других были ранены и сейчас находятся в больнице Степанакерта.

Вчера азербайджанская сторона обосновала убийство тем, что первые лица Азербайджана праздновали в Шуши победу, и если поблизости армянская сторона проводила работы, то эти работы должны били проводиться с ведома и в сопровождении российских миротворцев.

Омбудсмен Карабаха напомнил, что месяц назад в результате выстрела с азербайджанской стороны был убит житель Мартакерта, работавший в собственном гранатовом саду, рядом с ним находились российские миротворцы.

«Это была очень дешевая попытка оправдаться таким образом. Даже если вас не проинформировали, люди вам сказали: «мы проинформировали, а если вы видите проблему, мы уйдем». И после этого они продолжили стрелять по ним», - подчеркнул омбудсмен.

Вчера вечером Министерство обороны России, касаясь произошедшего в окрестностях Шуши, отметило, что российские миротворцы совместно с обеими сторонами расследуют инцидент.

Омбудсмен Карабаха не связывает каких-либо надежд с этим расследованием, по его словам, за последний год они не видели ни одного наказанного преступника.

«Например, по инциденту в Мартакерте было заявление с азербайджанской стороны, что высокопоставленные военные были освобождены от должности. Убийца должен понести наказание, а не только быть уволен. Увольнение не может быть надлежащим наказанием за убийство», - сказал он.

По словам Гегама Степаняна, безнаказанность дошла до того, что Азербайджан день ото дня ужесточает свою позицию.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG