За один год азербайджанские военные совершили 56 преступлений против жителей Карабаха - прокуратура

За год после прекращения огня азербайджанские военные совершили 56 преступлений против жителей Нагорного Карабаха. Прокуратура Нагорного Карабаха представила сводную статистику.

После подписания заявления о прекращении огня были убиты 2 мирных жителя и 9 военнослужащих, 37 карабахцев получили огнестрельные ранения в результате стрельбы с азербайджанской стороны.

Это не просто статистика, отмечает омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

«Это явный показатель того, что Азербайджан, по большому счету, не изменил своего отношения и политики, Азербайджан ни в коей мере не готов и не собирается уважать право на жизнь армян, проживающих в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]. В этих условиях, когда со стороны Азербайджана ведутся разговоры о мирном сосуществовании, всего лишь нужно показать данные этой статистики и этим закрыть все эти разговоры. Этим уже все сказано, если даже в присутствии здесь российских миротворческих войск азербайджанская сторона совершает подобные действия, то жизнь армянина не может быть гарантирована ни при каком статусе внутри Азербайджана», - отметил Степанян.

Два дня назад на перекрестке близ Шуши вооруженный азербайджанец подошел и с расстояния одного-двух метров обстрелял проводивших ремонтные работы на водопроводе карабахцев , в результате 22-летний Мартик Еремян скончался на месте, трое других были ранены и сейчас находятся в больнице Степанакерта.

Вчера азербайджанская сторона обосновала убийство тем, что первые лица Азербайджана праздновали в Шуши победу, и если поблизости армянская сторона проводила работы, то эти работы должны били проводиться с ведома и в сопровождении российских миротворцев.

Омбудсмен Карабаха напомнил, что месяц назад в результате выстрела с азербайджанской стороны был убит житель Мартакерта, работавший в собственном гранатовом саду, рядом с ним находились российские миротворцы.

«Это была очень дешевая попытка оправдаться таким образом. Даже если вас не проинформировали, люди вам сказали: «мы проинформировали, а если вы видите проблему, мы уйдем». И после этого они продолжили стрелять по ним», - подчеркнул омбудсмен.

Вчера вечером Министерство обороны России, касаясь произошедшего в окрестностях Шуши, отметило, что российские миротворцы совместно с обеими сторонами расследуют инцидент.

Омбудсмен Карабаха не связывает каких-либо надежд с этим расследованием, по его словам, за последний год они не видели ни одного наказанного преступника.

«Например, по инциденту в Мартакерте было заявление с азербайджанской стороны, что высокопоставленные военные были освобождены от должности. Убийца должен понести наказание, а не только быть уволен. Увольнение не может быть надлежащим наказанием за убийство», - сказал он.

По словам Гегама Степаняна, безнаказанность дошла до того, что Азербайджан день ото дня ужесточает свою позицию.