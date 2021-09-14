На дороге Горис-Капан вооруженные азербайджанцы в масках продолжают останавливать иранские грузовики

На дороге Горис-Капан стоят вооруженные азербайджанцы в масках. Они останавливают грузовики, перевозящие товары из Ирана в Армению, и проверяют паспорта водителей. По словам водителей, с них также требуют деньги.

С водителями корреспондент Радио Азатутюн побеседовал возле Сисианской таможни. Они подробно рассказали, чего от них хотят азербайджанцы: «Когда мы ехали, азербайджанцы остановили нас и потребовали 100 долларов. Наши друзья сказали, что у нас столько денег нет. Нам сказали, что на этот раз нас прощают, но в следующий раз мы должны отдать деньги. Мы дали пять тысяч, чтобы въехать на дорогу в Армении, и теперь мы должны дать еще и за то. У нас нет столько денег, везде требуют деньги. Мы привозим этот товар из Армении, азербайджанец не имеет права говорить «проезжай» или «не проезжай». Теперь они говорят, что мы должны заплатить 380 долларов, чтобы проехать... Мы стоим здесь пять дней. Нет ни еды, ни воды, ни денег. Мы проезжаем такую дорогу, покупаем топливо, денег уже не хватает».

Вчера официальный Баку пояснил, что, согласно их налоговому законодательству, иностранные транспортные средства подлежат налогообложению, они должны платить дорожный налог, а также госпошлину за международные перевозки.

Этот участок дороги, где сначала разместились азербайджанские пограничники, а теперь и полицейские, до 44-дневной войны была армянской дорогой в Воротан, а азербайджанский опорный пункт был раньше домом жителя Воротана Сейрана Оганджаняна. После подписания трехстороннего заявления дом и 21-километровый участок дороги Горис-Капан перешли под контроль Азербайджана.

В конце августа азербайджанская сторона перекрыла дорогу Горис-Капан на двух разных участках. В результате серьезным образом осложнилось сообщение между двумя частями Сюникской области Армении, а также между Арменией и Ираном в целом, а воротанцы тогда в буквальном смысле слова оказались в окружении. Оба участка межгосударственной дороги были вновь открыты в результате переговоров с участием российской стороны.