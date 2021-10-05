«Дорога Иран-Армения имеет стратегическое значение для Ирана» - министр

Иранский чиновник возглавляет ту инженерно-техническую делегацию, целью которой является изучение вместе с властями Армении трудностей, созданных для иранских грузовиков на участках дороги Горис-Капан, находящихся под контролем Азербайджана.

«Армения сейчас начала строительство альтернативной дороги в Татевском районе. Мы ведем переговоры с армянской стороной, чтобы грузовоперевозки и пассажироперевозки как можно скорее начались по этой дороге и вошли в нормальное русло», - сказал замминистра Ирана.

Иран также готов сотрудничать с Арменией в вопросе строительства дорожного коридора «Север-Юг»

Хайролла Хадеми подчеркнул, что межгосударственная дорога Иран-Армения имеет стратегическое значение для Ирана.

«Мы побывали на этой дороге, и мы готовы помочь Армении в строительстве новой дороги. Иран готов предоставить Армении свои инженерно-технические возможности, - сказал иранский замминистра, продолжив: - Армения также строит дорогу «Север-Юг», которая начинается от иранской границы и достигает границы Грузии. Насколько я знаю, в северной части проделана большая работа, и я надеюсь, скоро начнутся работы и в южной части. Мы готовы сотрудничать с Арменией и в этом вопросе», - сказал заместитель министра дорог и градостроительства Ирана.

А на прошлой неделе вице-премьер Сурен Папикян принял посла Ирана в Армении и заверил, что строительство альтернативных дорог является одним из приоритетов правительства Армении.

Строительство дороги Татев-Капан планируется завершить до конца ноября

Согласно распространенному правительством сообщению, строительство дороги Татев-Капан планируется полностью завершить до конца ноября. В данный момент строится участок дороги Татев-Агван.

О том, что Иран оказывает Армении инженерно-техническую помощь в этом процессе, сначала написало иранское агентство «Мехр», затем об этом заявил иранский чиновник.

Подробности об этих рабочих встречах, которые, по всей видимости, состоялись вчера, в правительстве не сообщают. Однако в последнее время такие взаимные визиты активизировались. В этот период посол Ирана в Армении также встретился с секретарем Совета безопасности Армении.

А вчера министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с рабочим визитом отправился Иран, где, согласно официальному заявлению, обсудил с иранским коллегой транспортные проблемы между двумя странами.

«Политическое руководство двух стран полно решимости полноценно развивать и углублять наши отношения на партнерской основе», - сказал Мирзоян.

Уже на протяжении четырех недель за проезд через азербайджанский пропускной пункт на 21-километровом участке дороги Горис-Капан водители иранских грузовиков вынуждены платить дорожный налог. Более того, Азербайджан уже около месяца держит под арестом двух иранских водителей, которые посетили Нагорный Карабах.

Армянская сторона рассматривает в качестве решения этой проблемы благоустройство альтернативной дороги, проходящей через Татев, которая, однако, в настоящее время является труднопроходимой для больших грузовиков.

«Армения вносит коррективы в армяно-иранские отношения»

Ирановед Гоар Искандарян считает, что препятствия, созданные Азербайджаном в связи с этой стратегически важной для Тегерана дорогой, говорят об усилиях Турции по смене игроков в регионе.

«Мы видим, что Исламская Республика Иран в течение последних шести месяцев пытается активизировать армяно-иранские отношения, поскольку Армения является той основной опорой для Ирана, где он мог иметь свое влияние на Кавказе. Мы знаем, что в Грузии и Азербайджане его нет», - сказала Искандарян.

В этом контексте ирановед считает важным последнее заявление премьер-министра Пашиняна, сделанное им в Литве, о том, что Армения никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана. Она считает, что министр иностранных дел Армении в Тегеране также послал довольно позитивные сигналы соседнему государству.

Власти Армении вносят коррективы в армяно-иранские отношения, заключает ирановед․ «Но мы не можем сказать того же про период до войны, то есть, когда мы видели, что Республика Армения, тем не менее, снизила сотрудничество с Ираном», - отметила она.

По официальным данным, Иран является четвертым торговым партнером Армении. В 2020 году, несмотря на негативные последствия пандемии, армяно-иранский товарооборот даже вырос и за первые 10 месяцев составил примерно 74 млн долларов США.