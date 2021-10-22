Путин: Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России

Выступая в четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, российский лидер пояснил, что карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период, «в генштабе российской армии находятся», передает РИА Новости.

«Основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон - там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только чтобы это было признано, понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно», - заявил Путин.

По словам президента РФ, лидеры Армении и Азербайджана проявили политическую мудрость, остановив кровопролитие в Карабахе.

«Во-первых, должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. Все-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной конъюнктурой политической и принять очень ответственное решение», - сказал он.

По словам Путина, в обеих странах есть претензии в отношении своих руководителей. Всегда найдутся недовольные политические силы, считающие, что можно было сделать лучше. Однако всегда возникает ответ «попробуйте сделать лучше».

Путин подчеркнул, что сейчас необходимо создать условия долгосрочного урегулирования.

«Тем не менее есть еще важные аспекты, а именно - нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Эти условия могут быть созданы только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договоренности как долгосрочные и с обеих сторон оценят преимущества, хочу это подчеркнуть, мирного сосуществования. А в этом все заинтересованы», - отметил российский лидер.

Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахиджеваном, разморозить коммуникации. Одна из главных задач, которая стоит перед Ереваном - это наладить эффективную экономическую жизнь, взаимодействие в регионе, в том числе и с Азербайджаном на будущее, отметил Владимир Путин, добавив, что Армения заинтересована в этом, как и в том, чтобы разморозить отношения с Турцией.

Тогда, по его словам, будут разблокированы транспортные пути и экономические связи в регионе – это создаст условия для безопасности и Азербайджана, и Армении.

Глава российского государства добавил также, что ситуацию в Карабахе пока удается сохранять, хотя не обходится без инцидентов. Однако трудно представить идеалистическую картину после стольких лет противостояния, добавил российский президент.

Президент Путин отметил также, что Россия сделала все, что от нее зависит, чтобы остановить кровопролитие. Военнослужащие российского миротворческого контингента достойно выполняют свой долг, и к родным очагам вернулось свыше 50 тысяч беженцев.