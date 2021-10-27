В заявлении Эрдогана четко отражаются предусловия, в первую очередь, по «Зангезурскому коридору» - Тигран Абраамян

Спустя день после заявления о нормализации армяно-турецких отношений, сделанного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Физули, реакция официального Еревана все еще не последовала.

Правительство Армении, заявившее о получении «позитивных сигналов» из Анкары, и МИД страны оставляют звонки Радио Азатутюн без ответа.

В ходе визита в Зангелан президент Турции заявил, что сегодня условия для установления устойчивого мира на Южном Кавказе и для нормализации отношений благоприятнее, чем когда-либо ранее. Глава соседнего государства увязал нормализацию армяно-турецких отношений с нормализацией армяно-азербайджанских отношений, определением и взаимным признанием границ.

Провластные депутаты сегодня также не захотели говорить на эту тему.

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян говорит, что в заявлении Эрдогана четко отражаются предусловия, в первую очередь, связанные с открытием так называемого «Зангезурского коридора».

«Сколько бы власти Армении ни отрицали, явно видно, что Азербайджан и Турция оказывают большое давление для достижения такого статуса. В этом случае также прискорбно констатировать, что и в послевоенной ситуации Азербайджан и Турция постарались создать для себя возможности для оказания дополнительного давления на Армению и выдвижения новых предусловий», - сказал Абраамян.

По его словам, под предлогом нормализации отношений, помимо предусловия о «Зангезурском коридоре», азербайджанская сторона попытается путем давления добиться решения других выдвинутых ею вопросов посредством документов.

«Независимо от того, что Азербайджан постоянно заявляет, что карабахский конфликт урегулирован, очевидно, что Арцах, который в настоящее время находится под армянским контролем, не находится под их контролем. Это очевидным образом не устраивает их, и Азербайджан попытается посредством самых разных документов или процессов добиться окончательного задокументирования выдвинутого им вопроса», - отметил оппозиционный депутат.

С прошлой недели в армянских и российских СМИ циркулирует информация о том, что в первой декаде ноября в Москве ожидается встреча Пашинян-Алиев-Путин, в ходе которой стороны подпишут трехсторонние заявления. На фоне этих слухов официальный Ереван заявил, что встреча Пашинян-Алиев на данный момент не планируется, но в то же время признал, что есть предложения о различных встречах в разных форматах, которые находятся на стадии обсуждения.

Аналитик подчеркивает, что Турция выдвигает новые предусловия

По словам, политического аналитика, координатора исследовательского центра «Ани» Татула Акопяна, предварительные условия Турции не изменились, к ним еще и новые прибавились. Теперь официальная Анкара обусловливает нормализацию армяно-турецких отношений признанием территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении. Турция хочет, чтобы Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, что, по мнению аналитика, не примет ни одна власть Армении.

«Вероятно, признают территориальную целостность и границы Азербайджана, но введут четкое разделение, заявив, что Арцах имеет право на самоопределение, поэтому они не признают напрямую Арцах в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отметил Акопян.

Даже если вопрос Карабаха будет обойден, турецкая сторона выдвинет прежние предварительные условия для установления отношений с Арменией, считает Акопян.

«Она [Турция] четко скажет, что вы должны признать и подтвердить Карсский договор 1921 года, и после этого вы не должны участвовать в проводимом диаспорой процессе международного признания Геноцида армян. Не исключаю, что Турция может даже поднять тему «Зангезурского коридора»», – сказал он.

Аналитик также не исключает, что армяно-турецкие отношения могут быть нормализованы в результате российско-турецких договоренностей при посредничестве российской стороны.