Власть не комментирует информацию о том, что Армения собирается подписать документ с Азербайджаном. Оппозиция обеспокоена

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня на обсуждении проекта бюджета на 2022 год в Национальном собрании выступил с объемной речью, не затронув слухи, уже в течение нескольких дней циркулирующие в местных и российских СМИ, о том, что в первую декаду ноября в Москве ожидается встреча Пашинян-Алиев-Путин, в ходе которой стороны подпишут новые документы.

Пашинян пришел в парламент и покинул его через недоступную для журналистов зону, на вопросы депутатов он не ответил. Его пресс-секретарь также отказалась от комментариев. Мане Геворкян сослалась на субботнее заявление МИД о том, что встреча Пашинян-Алиев на данный момент не планируется, но обсуждаются предложения о различных встречах.

Что касается провластных депутатов, то они либо отказываются об этом говорить, либо заявляют, что у них нет информации.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Грачья Акопян призывает дождаться официального сообщения.

«О каком документе идет речь, я в данный момент не знаю, но да, обсуждения продолжаются», - сказал Акопян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли у депутатов информация о том, какие договоренности были достигнуты в ходе последней трехсторонней встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, депутат правящей фракции ответил: «У меня нет информации, потому что Мгер Григорян встречался во время последнего заседания нашей фракции или за день до этого. А после этого у нас пока не было возможности встретиться и обсудить этот вопрос, так что на данный момент у меня нет информации».

А на вопрос, не беспокоит ли его то, что правительство может подписать документ подобного масштаба без предоставления информации депутатам, Грачья Акопян ответил: «Не беспокоит, потому что мы постоянно задаем свои вопросы членам правительства и получаем ответы на волнующие нас вопросы, и до сих пор нас удовлетворяли ответы на эти вопросы, потому что согласно данным нам ответам у нас нет причин для беспокойства. Мы ждем содержания документа, которое нам представит правительство. Я не хочу комментировать то, что в данный момент представляют другие СМИ, СМИ других стран».

Оппозиционеры о возможном документе узнали из прессы. В отличие от провластных депутатов, их эти публикации обеспокоили. Секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян говорит, что они не будут ждать официальных сообщений и пойдут по пути не критики постфактум, а предотвращения.

«Даже если идет какой-то переговорный процесс, он должен быть открытым или, по крайней мере, проходить с привлечением основных политических игроков, основных фигур в обществе и диаспоре. Власть не может продолжать свой тайный образ действий», - подчеркнул Минасян.

В пятницу «Алик Медиа» написало, что 9 ноября Армения и Азербайджан подпишут в Москве два новых документа при посредничестве и участии Владимира Путина.

«Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы Армения-Азербайджан, по которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, принимая за основу карты Генштаба оборонного ведомства Советского Союза 1920-х годов», - сообщило СМИ, добавив, что второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе.

Автор статьи Татул Акопян стал гостем «Воскресной аналитической программы» Азатутюн ТВ. «Я не исключаю, что в последний момент из-за одной детали встреча может не состояться. Я не знаю, какое сопротивление осталось с армянской стороны, чтобы она могла сказать «нет» этому документу», - сказал Акопян в эфире программы.

Тигран Абраамян из оппозиционной фракции «Честь имею» говорит, что из открытых источников они изучили карты периода с 1920-х годов до распада Советского Союза. Оппозиционный депутат утверждает, что поспешность опасна для армянской стороны и здесь нужен глубокий профессиональный анализ.

«Одно дело - название, как называется или какую цель имеет условный документ о мире, другое дело - что включено в его содержание. Поэтому наша главная задача - в результате обсуждений понять на самом деле подход власти, какими принципами она руководствуется и какие расчеты лежат в их основе», - сказал Абраамян.

Оппозиционеры считают важным, чтобы требуемая ими закрытая встреча с руководителями силовых структур состоялась и они получили ответы на все эти вопросы. А бездействие власти в этом вопросе они считают тревожным сигналом.