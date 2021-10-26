Эрдоган назвал условие для нормализации отношений с Арменией

С таким заявлением сегодня выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посещая вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Зангиланский район, который перешел под контроль Азербайджана в ходе прошлогодней 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

Эрдоган, который ранее сегодня принял участие в церемонии открытия международного аэропорта в Физули, согласно азербайджанским СМИ, заявил, что сегодня условия для установления устойчивого мира в регионе и для нормализации отношений благоприятнее, чем когда-либо ранее.

«Для этого необходимо предпринимать шаги в соответствии с новой ситуацией, сложившейся в регионе. Мы выступаем за устойчивый мир и всестороннюю нормализацию отношений в регионе…Однако необходимо определение государственных границ и взаимное их признание. На этом и должен строится фундамент хороших отношений. В этих вопросах Армении для решения проблем с Азербайджаном требуется проявление искренней воли. И если Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, то никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется», - заявил турецкий лидер, передает haqqin.az.

Как сообщает «АзерТАдж», в ходе визита Эрдоган и Алиев заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, который в Азербайджане и Турции считают началом так называемого «Зангезурского коридора», который должен связать основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичевань через Сюникскую область Армении.

Согласно Day.az, на церемонии закладки фундамента «Зангезурского коридора» Эрдоган, в частности, сказал: «Вы идете до границы с Арменией, так ведь? Вы пройдете еще дальше!»

Отметим, что официальный Ереван не приемлет термина «коридор», говоря лишь о необходимости открытия всех транспортных коммуникаций в регионе.