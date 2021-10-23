На данный момент никаких встреч между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана не планируется – МИД

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян, подчеркнув, что есть предложения о различных встречах в разных форматах, которые находятся на стадии обсуждения.

Пресс-секретарь МИД Армении подчеркнул, что слухи, распространяемые некоторыми кругами на эту тему, «носят явно провокационный характер и не соответствуют действительности».

Отметим, что ранее сегодня российское информагентство «РИА Новости» опубликовало информацию о возможной встрече Пашинян-Алиев-Путин, которая ожидается в Москве в первой декаде ноября.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию «РИА Новости», заявил, что в случае если договоренность о проведении саммита РФ-Азербайджан- Армения будет достигнута, Кремль своевременно проинформирует об этом.

Пресс-секретарь МИД Армении подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Армения готова возобновить переговоры на высшем уровне по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с Азербайджаном в рамках и под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.